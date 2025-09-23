プロ野球・中日が21日、YouTube公式チャンネルを更新。本拠地での今季最終戦で自己最多11勝目をあげた大野雄大投手が、20日の試合で行われた“異色の引退セレモニー”の裏側を明かしました。

21日の巨人戦は、日米通算200勝のかかる田中将大投手との投げ合い。1988年生まれの2人は、4月3日の対戦では田中投手が白星をあげていました。

初回こそ4連打で2点を奪われましたが、その後は立ち直り、6回2失点。自己最多に並ぶ11勝目でリベンジを果たし、「僕の開幕はマーくんとの投げ合いで、ホーム最終戦でもマーくんということで、今度は絶対に勝ちたいなと思っていました。マー君も200勝がかかった試合で相当気合の入った姿も見られましたが、チームのみんなが逆転してくれて、なんとか僕に勝ちがついて。やり返すと言ったらおかしいですが、今度は僕が勝つことができました」と笑顔を見せました。

一方、前日の試合では、岡田俊哉投手と祖父江大輔投手の引退試合とセレモニーを開催。動画では、祖父江投手の“胴上げスルー”について触れる場面もありました。

セレモニーではチームメートらがマウンドに集まり、同じく引退する岡田投手がまず胴上げ。ところが岡田投手の胴上げを終えた一行はそのまま引き上げようとし、祖父江投手はその場に寝転んで自らも胴上げをしてもらえるようアピール。その後祖父江投手も無事に3度宙を舞いました。

これについて聞かれた大野投手は、「全然そんな契約はなかったですが、祖父江大輔があまりにもスピーチでふざけたことばかり言っているので、もう胴上げしたらんってなって」と笑いを誘います。「係の方が胴上げお願いしますと言ったときに自分が一番左にいて、『そぶ胴上げなしで！』」とみんなに指示を出していたと裏話を明かしました。

祖父江投手は、「あしたから仲間と野球ができないと思うとすごく悲しいけど、眼光ビームを卒業できると思うとホッとしています」と話しながら代名詞の鋭い目つきを披露。

大野投手には「来季からの活躍を楽しみにしています。もっとロッカーでいろんな話をしたかったなと思います。もう大野のおならのにおいがかげないと思うと、泣きそうになります」などユーモア(?)あふれるスピーチをみせており、大野投手は胴上げスルーに「みんな同じ気持ちだったと思いますよ。もう（チームワークが）完璧でしたね」と仲の良さを覗かせました。