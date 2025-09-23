　23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の4万5490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては3.66円安。出来高は6568枚だった。

　TOPIX先物期近は3148ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIX現物終値比15.17ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45490　　　　　+170　　　　6568
日経225mini 　　　　　　 45500　　　　　+185　　　147429
TOPIX先物 　　　　　　　　3148　　　　　+8.5　　　　9659
JPX日経400先物　　　　　 28325　　　　　 +55　　　　 734
グロース指数先物　　　　　 763　　　　　　-4　　　　 415
東証REIT指数先物　　売買不成立

