日経225先物：23日夜間取引終値＝170円高、4万5490円
23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比170円高の4万5490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5493.66円に対しては3.66円安。出来高は6568枚だった。
TOPIX先物期近は3148ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIX現物終値比15.17ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45490 +170 6568
日経225mini 45500 +185 147429
TOPIX先物 3148 +8.5 9659
JPX日経400先物 28325 +55 734
グロース指数先物 763 -4 415
東証REIT指数先物 売買不成立
