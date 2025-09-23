歌、小説、絵画、映像、ステージ上のパフォーマンス……人は人が想いを乗せて紡いだ作品に、大きく心を動かされることがある。2021年3月に約8年間在籍した乃木坂46を卒業。俳優、モデル、カラコンのプロデュースなどマルチに活躍している堀未央奈（28）が心を動かされたのはーー。

「デビュー4年めに観た、山戸結希監督の映画『溺れるナイフ』（2016年）です。

お芝居の経験もそれほどなく、演じることの難しさもおもしろさもわかっていなかった私が、映画を観終わった瞬間 “いつか、絶対に山戸監督の映画に出てみたい” と思うほど心が動いていました」

その夢が現実のものとなったのは、それから3年後。 “若き天才” と呼ばれるようになっていた山戸監督と、『インフルエンサー』『シンクロニシティ』で2年連続レコード大賞を受賞し、国民的アイドルグループとして絶大な人気を誇る乃木坂46の堀がタッグを組んだ映画『ホットギミック ガールミーツボーイ』だ。

「こうしたい、こうなりたいという漠然とした想いはありますが、何かを強く願うことはあまりなかった私が、唯一ピンポイントで願った夢がかなったときは、とても不思議な感じでした」

女のコの応援をしていきたい。女のコの味方でいたい、女のコを救えるような作品にしたいー。1カ月半に及ぶ撮影期間は、心の奥底でそう願う山戸監督と堀の魂が共鳴し続けた時間でもあった。

「私にとっては映画初出演で、初主演でしたから、撮影中も撮影が終わってからも、きちんと皆さんの期待に応えることができたのかなという不安が心の中にずっとあって。そんな私を気にかけ、支えてくださったのが山戸監督でした」

多くの言葉を交わさなくても、互いの想いは確かに伝わっていた。

「表面的なものではなく、心の奥の部分で感じていることや言いたいことがわかる。監督の世界観や作りたいと思っているものが理解できることがものすごく新鮮で、私にとって素敵な時間でした」

感情が大きく動き、人生の中でも大切な思い出として残っている時間でもあったという堀が、今回ヒソモノとして見せてくれたのが、山戸監督からプレゼントされたペンとシンプルで手帳のような小さめのノートだ。

「家に帰ってから気づいたんですが、ノートの最後のページに、『本当に愛しています。Fight！』という手書きの言葉があって。それは “お互い、きちんと自分を持って一人の人間としてちゃんと生きていこうね” という監督からのメッセージだと思っています」

ペンは台本に気づいたことを書き込んだりするときに使い、ノートは最近始めた韓国語の勉強で使っているという堀にとって、お守りのようなもの。そして同時に、 “グループを卒業したら演じることを仕事にしたい” と真剣に考えるきっかけとなった大切なものでもある。

「正解がわからないという難しさはありますが、ゼロからキャラクターを作り上げ、私も含め、みんなの力で出来上がったその作品が、誰かの救いや支え、生きがいになる可能性があるんだと考えると、1mmも疎かにはできないし、やりがいもあります」

こう話してくれた堀が今、真正面から向き合っているのが、9月23日に最終話を迎える日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」第5弾作品として放送されている『完全不倫−隠す美学、暴く覚悟−』で演じている “小悪魔的キャラクター” の小田莉乃だ。

「自分自身で納得して演じないと、観てくださる方にも説得力のない役になってしまうので、毎回、最初にやるのは脚本を読み込んで、自分の中で演じるキャラクターを作り上げること。正解はないんですけど、それでも追求して追求して、ときには無理やりにでも答えを作って演じるというのを大切にしています」

そう話す堀に、莉乃はどう映っているのだろう？

「私の中の莉乃ちゃんはどこか冷静で、まわりを鋭く見ているんだけど、何か言うときはストレートにはっきりと言う、男気のある女のコですね」

夫を愛するがゆえに不倫を続ける妻（仁村紗和演じる吉岡千春）と、後悔しても妻を愛し続ける夫（前田公輝演じる吉岡拓哉）を中心に、もつれにもつれた糸がすっきりと解かれていく最終話。そのなかで、堀が全力で演じた “小悪魔” 莉乃は……。

「莉乃ちゃんのちょっとした表情を含め、細かいところまで観て、莉乃ちゃんのすべてを感じてください。最後まで観ていただけたら、もう一度最初から観直したくなる作品になっています」

ほりみおな

1996年10月15日生まれ 岐阜県出 身2013年に2期生として乃木坂46に加入。7thシングル『バレッタ』で初選抜にして初センターを務める。2019年に『ホットギミック ガールミーツボーイ』（山戸結希監督）で映画初出演で主演を務める。2021年3月に約8年間在籍した乃木坂46を卒業。卒業後は俳優、モデルなど幅広い分野で活躍

写真・金谷千治

取材＆文・工藤 晋