◇パ・リーグ ソフトバンク0-1オリックス（2025年9月22日 みずほペイペイ）

打線の援護には恵まれずともゼロを並べて踏ん張った。ソフトバンク・大津が6回を投げて3安打無四球無失点の好投。8月27日の楽天戦から4度の先発で得点を与えず24イニング連続無失点となった。

「一球、一球、気持ちを込めて全力で投げました。負けられない試合で絶対に点を与えないという気持ちだけでした」

多彩な変化球を生かした。4回を終えた時点でパーフェクト。2回1死から4連続三振も奪った。5回に先頭の頓宮に初ヒットとなる左中間二塁打を浴びて、そこから1死三塁のピンチを招いたが動じない。森を投ゴロ、杉本を高めの直球で右飛に封じた。小久保監督も「こんな緊迫した中でしっかりとゲームをつくってくれた」と好投をたたえた。

昨季7勝を挙げ、飛躍を誓ったシーズン。5月半ばから約2カ月間の2軍暮らしを味わうなど不本意な滑り出しとなった。それでもフォークの精度アップなど、その間に自らを磨き頼もしい姿で1軍に帰ってきた。

かねて「後半戦の大事な時期に貢献できるようにとやってきた」と口にする。再昇格した7月21日の西武戦からの8試合は5勝1敗、防御率1・32だ。快投を続ける右腕が最後までチームのために腕を振る。（木下 大一）