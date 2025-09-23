＜大相撲九月場所＞◇九日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】「めっちゃ美人さん」着物姿の著名人

大相撲九月場所の九日目、東方花道寄りの溜まり席最前列に、黄色の着物姿が印象的な女性著名人の姿がカメラに映し出された。手に汗握る熱戦に口を“あんぐり”させる様子も確認でき、ファンからは「めっちゃ美人さん」「オーラすごい」「お口あんぐりしてるw」といった反響が相次いだ。

注目のシーンは前頭九枚目・翠富士（伊勢ヶ濱）が前頭七枚目・隆の勝（常盤山）を寄り切って3勝目を挙げた一番。

中日を終え、7勝1敗と好調を維持する隆の勝。対するは2勝6敗と苦しんでいる翠富士の対戦。

この取組では、仕切り動作の最中、溜まり席の最前列に座る黄色い着物が美しいショートカットの女性。知る人ぞ知る女流落語界における若手噺家のホープである蝶花楼桃花さんをカメラが捉えており、Xを中心にファンの反響が広がっていた。

立ち合い、下から粘り強く突き上げた翠富士が、一気の攻めで57キロほど体重で優る隆の勝をものともせず寄り切った。敗れた隆の勝は2敗目（7勝）を喫して、勝ち越しは十日目以降に持ち越しとなった。

勝負が決した場面では、蝶花楼桃花さんが「おぉーー！」といった様子で口を“あんぐり”その様子にファンからは「お口あんぐりしてるw」「かわいい」といった声も聞かれていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）