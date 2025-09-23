「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）

秋のＧ１シーズンの開幕を告げる電撃戦。今年も各路線からスピード自慢が集まった。データ班が猛プッシュするのがトウシンマカオだ。重賞５勝と実績は十分。始動戦のセントウルＳは３着にやぶれたものの、叩いて型通りに状態は上向いている。今度こそ、念願のＧ１初制覇達成なるか−。

▼傾向（過去１０年）

００年から秋のＧ１開幕戦に。サマースプリントシリーズが創設された０６年以降、チャンピオンで同レースも制したのは１９年タワーオブロンドンだけ。

▼人気

１番人気〈４・０・２・４〉

２番人気〈１・２・０・７〉

３番人気〈３・２・０・５〉

４番人気〈０・０・１・９〉

５番人気〈０・２・１・７〉

勝ち馬８頭が３番人気以内。ただ、３連単１０万超えが５回もあるようにヒモ荒れには要注意だ。

▼性齢

３歳馬〈１・２・１・１６〉

４歳馬〈４・３・４・２３〉

５歳馬〈２・４・２・３９〉

６歳馬〈２・０・２・２６〉

７歳以上〈１・１・１・２５〉

各世代から勝ち馬が出ている。牝馬は〈３・４・６・４５〉とまずまず。

▼所属

美 浦〈４・３・３・２５〉

栗 東〈６・７・７・９９〉

外国馬〈０・０・０・５〉

数では栗東、勝率では美浦がリード。

▼ステップ

セントウル〈４・４・１・４４〉

安田記念〈２・１・１・５〉

北九州記念〈２・１・１・１８〉

ＣＢＣ賞〈１・１・０・１〉

高松宮記念〈１・１・０・２〉

キーンラン〈０・１・５・３７〉

ヴィクトＭ〈０・１・０・１〉

ＯＰ競走〈０・０・２・１〉

海外戦〈０・０・０・８〉

勝ち馬全頭がサマースプリントＳ（函館ＳＳ＆アイビスＳＤを除く）か国内の春Ｇ１から参戦。

▼前走内容

勝ち馬８頭が４着以内。同９頭が３番人気以内に支持されていた。

▼実績

勝ち馬７頭が芝千二の重賞を勝っていた。

▼騎手

勝ち馬８頭が前走から継続騎乗だった。

▼決め手

逃 げ〈０・２・１・７〉

先 行〈４・４・２・２６〉

差 し〈５・４・３・４８〉

追 込〈１・０・４・４８〉

勝ち馬全頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。

▼注目馬 全項目クリアはトウシンマカオのみ。待望のＧ１初制覇へ、機は熟した。（記録室）

高柳瑞師「元気いっぱいで１週前追い切りはイメージ通りだった。前走は負けたけど、しまいは伸びていたし、この馬の競馬はしてくれたと思っている。年齢的な衰えは感じていないし、今回は昨年２着の舞台になりますからね」

〈１週前診断〉美浦坂路で４Ｆ５４秒０−１２秒３。前走後の初時計で馬の気に任せた内容だがフットワークが弾んでいた。馬体が引き締まり、素軽さもアップしている。