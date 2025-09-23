【スプリンターズＳ】トウシンマカオは唯一の全項目クリア 重賞５勝と実績十分！待望のＧ１制覇へ機は熟した
「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）
秋のＧ１シーズンの開幕を告げる電撃戦。今年も各路線からスピード自慢が集まった。データ班が猛プッシュするのがトウシンマカオだ。重賞５勝と実績は十分。始動戦のセントウルＳは３着にやぶれたものの、叩いて型通りに状態は上向いている。今度こそ、念願のＧ１初制覇達成なるか−。
▼傾向（過去１０年）
００年から秋のＧ１開幕戦に。サマースプリントシリーズが創設された０６年以降、チャンピオンで同レースも制したのは１９年タワーオブロンドンだけ。
▼人気
１番人気〈４・０・２・４〉
２番人気〈１・２・０・７〉
３番人気〈３・２・０・５〉
４番人気〈０・０・１・９〉
５番人気〈０・２・１・７〉
勝ち馬８頭が３番人気以内。ただ、３連単１０万超えが５回もあるようにヒモ荒れには要注意だ。
▼性齢
３歳馬〈１・２・１・１６〉
４歳馬〈４・３・４・２３〉
５歳馬〈２・４・２・３９〉
６歳馬〈２・０・２・２６〉
７歳以上〈１・１・１・２５〉
各世代から勝ち馬が出ている。牝馬は〈３・４・６・４５〉とまずまず。
▼所属
美 浦〈４・３・３・２５〉
栗 東〈６・７・７・９９〉
外国馬〈０・０・０・５〉
数では栗東、勝率では美浦がリード。
▼ステップ
セントウル〈４・４・１・４４〉
安田記念〈２・１・１・５〉
北九州記念〈２・１・１・１８〉
ＣＢＣ賞〈１・１・０・１〉
高松宮記念〈１・１・０・２〉
キーンラン〈０・１・５・３７〉
ヴィクトＭ〈０・１・０・１〉
ＯＰ競走〈０・０・２・１〉
海外戦〈０・０・０・８〉
勝ち馬全頭がサマースプリントＳ（函館ＳＳ＆アイビスＳＤを除く）か国内の春Ｇ１から参戦。
▼前走内容
勝ち馬８頭が４着以内。同９頭が３番人気以内に支持されていた。
▼実績
勝ち馬７頭が芝千二の重賞を勝っていた。
▼騎手
勝ち馬８頭が前走から継続騎乗だった。
▼決め手
逃 げ〈０・２・１・７〉
先 行〈４・４・２・２６〉
差 し〈５・４・３・４８〉
追 込〈１・０・４・４８〉
勝ち馬全頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。
▼注目馬 全項目クリアはトウシンマカオのみ。待望のＧ１初制覇へ、機は熟した。（記録室）
高柳瑞師「元気いっぱいで１週前追い切りはイメージ通りだった。前走は負けたけど、しまいは伸びていたし、この馬の競馬はしてくれたと思っている。年齢的な衰えは感じていないし、今回は昨年２着の舞台になりますからね」
〈１週前診断〉美浦坂路で４Ｆ５４秒０−１２秒３。前走後の初時計で馬の気に任せた内容だがフットワークが弾んでいた。馬体が引き締まり、素軽さもアップしている。