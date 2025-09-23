レースに向け調整されるトウシンマカオ

　「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）

　秋のＧ１シーズンの開幕を告げる電撃戦。今年も各路線からスピード自慢が集まった。データ班が猛プッシュするのがトウシンマカオだ。重賞５勝と実績は十分。始動戦のセントウルＳは３着にやぶれたものの、叩いて型通りに状態は上向いている。今度こそ、念願のＧ１初制覇達成なるか−。

　▼傾向（過去１０年）

　００年から秋のＧ１開幕戦に。サマースプリントシリーズが創設された０６年以降、チャンピオンで同レースも制したのは１９年タワーオブロンドンだけ。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈４・０・２・４〉

　２番人気〈１・２・０・７〉

　３番人気〈３・２・０・５〉

　４番人気〈０・０・１・９〉

　５番人気〈０・２・１・７〉

　勝ち馬８頭が３番人気以内。ただ、３連単１０万超えが５回もあるようにヒモ荒れには要注意だ。

　▼性齢　　　　　　　

　　３歳馬〈１・２・１・１６〉

　　４歳馬〈４・３・４・２３〉

　　５歳馬〈２・４・２・３９〉

　　６歳馬〈２・０・２・２６〉

　７歳以上〈１・１・１・２５〉

　各世代から勝ち馬が出ている。牝馬は〈３・４・６・４５〉とまずまず。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈４・３・３・２５〉

　　栗　東〈６・７・７・９９〉

　　外国馬〈０・０・０・５〉

　数では栗東、勝率では美浦がリード。

　▼ステップ　　　　　

セントウル〈４・４・１・４４〉

　安田記念〈２・１・１・５〉

北九州記念〈２・１・１・１８〉

　ＣＢＣ賞〈１・１・０・１〉

高松宮記念〈１・１・０・２〉

キーンラン〈０・１・５・３７〉

ヴィクトＭ〈０・１・０・１〉

　ＯＰ競走〈０・０・２・１〉

　　海外戦〈０・０・０・８〉

　勝ち馬全頭がサマースプリントＳ（函館ＳＳ＆アイビスＳＤを除く）か国内の春Ｇ１から参戦。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬８頭が４着以内。同９頭が３番人気以内に支持されていた。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬７頭が芝千二の重賞を勝っていた。

　▼騎手　　　　　　　

　勝ち馬８頭が前走から継続騎乗だった。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈０・２・１・７〉

　　先　行〈４・４・２・２６〉

　　差　し〈５・４・３・４８〉

　　追　込〈１・０・４・４８〉

　勝ち馬全頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。

　▼注目馬　全項目クリアはトウシンマカオのみ。待望のＧ１初制覇へ、機は熟した。（記録室）

　高柳瑞師「元気いっぱいで１週前追い切りはイメージ通りだった。前走は負けたけど、しまいは伸びていたし、この馬の競馬はしてくれたと思っている。年齢的な衰えは感じていないし、今回は昨年２着の舞台になりますからね」

　〈１週前診断〉美浦坂路で４Ｆ５４秒０−１２秒３。前走後の初時計で馬の気に任せた内容だがフットワークが弾んでいた。馬体が引き締まり、素軽さもアップしている。