「三毛猫のオスは珍しい」その理由知ってますか？3色を同時に発現する“染色体X”に秘められたメスの神秘

白や黒、茶トラや三毛など、猫の毛柄はなぜここまで個性豊かなのでしょう。それぞれの模様は偶然の産物かもしれませんが、色の発現は遺伝子の複雑な組み合わせで決まるようです。



猫の毛柄のヒミツや性格の違いなどについて、猫の生態に詳しい富田園子さんに5回にわたる連載で教えてもらいました。

オレンジ毛を作る遺伝子O(オー)の存在

洋の東西を問わず人気の三毛柄。

三毛猫は基本的にメスで、オスの三毛猫はとっても珍しいという話は聞いたことがある人も多いと思います。

しかしその理由は知っていますか？

三毛猫に必要な「茶トラ」のオレンジを作る遺伝子O(Orangeの略)は、性染色体Xにしか存在しないからです。

前回の記事で、白猫になる遺伝子W(Whiteの略)は他のすべての毛色遺伝子より強いというお話をしましたが、茶トラの遺伝子Oはその次に強い遺伝子です。

そのため、WがなくOを持つ猫は茶トラになります。ほかに黒になる遺伝子B(Blackの略)を持っていたとしても、Oの方が強いのでBを抑え込んで茶トラになります。

でも実際、三毛猫は茶トラと黒を同時に持っていますよね。これが、メスという性の神秘なのです。

X染色体の役割

哺乳類のメスの性染色体はXX、オスはXYです。

Yはオス特有の遺伝子ですが、ではXとは何でしょう。女性を作る遺伝子…ではありませんよね。オスにもXはあるのですから。

実はXは、生物として必要な基本的な遺伝情報です。ですからオスにもあるというわけ。

実際、染色体の大きさもだいぶ違って、人間ではYはXの3分の1ほどの大きさしかありません。

すべての哺乳類ははじめ母親の胎内でメスとして生まれます。

ある程度育った時にYを持つ個体は男性ホルモンを分泌して自身をオス化させます。Yはこの「オス化」の役割しかほとんど持たないため、小さくて済むというわけです。メスはオス化せずにそのまま育ちます。

オスは1つのXで生物として成り立つのに、メスは2つ必要なのでしょうか。そんなはずはありません。

まれに性染色体異常でXが1つだけの個体もいます。生物としてXは1つで事足りるのに、2つあったらバグります。ではXXのメスはどうするのか。

片方のXを不活性化

メスは母親の胎内で受精卵から分裂していく過程で、細胞が数十個になった時にそれぞれの細胞がどちらか片方のXを不活性化させるのです。

ある細胞ではX1を採用してX2を不活性化、ある細胞ではX2を採用してX1を不活性化という具合です。

この時、X1がOの遺伝子をもっていればその部分は茶トラになります。一方、X2ではOの影響を受けずBの遺伝子が発現し黒の部分ができます。

そう、三毛猫のまだら模様は2つあるXのどちらを採用したかを表しているのです。

実は同じことは人間の女性にも起きています。人間の女性では三毛猫のように皮膚がパッチワーク状になることはありませんが（笑）、ある部分では父親由来のX、別の部分では母親由来のXが発現しているのです。

日本人男性には、赤と緑が見分けられない色覚障害が5％ほど存在するのに対して、女性は0.2％と低いのですが、これは赤緑色覚異常が性染色体Xに由来するためです。

XYの男性はそのまま色覚障害を発症しますが、XXの女性は網膜が父親由来のXと母親由来のXがパッチワーク状になっていれば、片方に異常があってももう片方が正常なら色覚障害をさほど感じることがないといわれます。

オスの三毛猫

まれにオスの三毛猫が存在する理由としては3つ考えられます。

1つは性染色体異常。

XXYだと、Yの働きでオスになりますが、Xが2つあるので三毛柄になります。XXYのオス猫は生殖能力がなく子孫を残せません。

2つ目はキメラ。

受精後の発生初期にきょうだい2匹が融合してしまう現象で、例えば茶トラのオスと白黒のオスが融合すると三毛になります。また、体の43％がXYで残り57％がXXだった三毛猫も見つかっています。

3つ目はモザイク。

一個体の一部の細胞が突然変異を起こす現象です。白黒猫のオスの体の一部が突然変異で茶トラになったような場合です。鳥や昆虫では体の右側がオス、左側がメスなど雌雄同体のモザイクも知られています。

キメラとモザイクのオスの三毛猫は生殖能力を持ちます。

三毛猫からわかる生命の神秘。なかなか奥が深いと思いませんか。