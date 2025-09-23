¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤ÇÍî¤È¤·Êª¡ÖÂç»ö¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù(¸ø³«Ãæ)¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¥Ä¥¢¡¼ in Ê¡²¬¤¬14Æü¤ËJRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Æ¥é¥¹ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈT¡¦¥¸¥ç¥¤ ÇîÂ¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ÎëÌÚÊ¡¡¢±©½»±Ñ°ìÏº´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ´ÄÆà
Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤¿¸æÎé¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ºî¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¥í¥±ÃÏ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Ê¡²¬¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÃÏ¸µ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê! Ê¡²¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤è¡¼!¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼!¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤È¤â¤Ë´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÊ¡²¬¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê? ·ë¹½ºÇ¶á¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤óÊ¡²¬¶õ¹Á¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤·ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÏ¸µ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¡²¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¤è¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢Î¾¿Æ¤È¤³¤ÎÇîÂ¿±Ø¤â¤è¤¯Êâ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â´°·ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦ÇîÂ¿±Ø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¡²¬¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³¹ÊÂ¤ß¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
