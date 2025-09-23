EXILE AKIRA、近年は中華圏で活躍 台湾出身・林志玲と国際結婚 現在は1児の父
EXILE AKIRAが、25日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
EXILE AKIRA ＝テレビ朝日提供
EXILEのパフォーマーとして活動するAKIRA。近年は中華圏に活躍の幅を広げ、今年は台北で初のファンミーティングを開催したそう。また、昨年は中国の番組に出演するなど挑戦の日々を送っていると話す。
現在は台湾出身のモデル・林志玲と国際結婚し、1児の父として子育てにも奮闘しているAKIRA。台湾では“食”に夢中だそうで、黒柳におすすめの台湾料理も紹介する。
さらに、来年メジャーデビュー25年を迎えるEXILEについての思いなども語っている。
