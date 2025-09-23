「不倫相手にさらに不倫された」40代独身女性、彼の勤務先に「不倫は良くない」と密告メールを送ってみた結果

不倫に未来はなく不毛なだけだが、そうとわかっていても、泥沼から抜けられない人も中にはいるようだ。

ある既婚男性と交際中の40代の独身女性は、「不倫相手にさらに不倫された」と投稿を寄せた。それにもかかわらず、「なんとなく別れられない関係」が続いているという。

彼との関係が5年ほど続いていた頃、関係が揺らぎ始めた。きっかけは、彼が地方へ単身赴任したこと。そこで彼は、新たに浮気をしていたのだ。裏切りを知った女性は、驚きの行動に出たのだが……。（文：天音琴葉）

「浮気相手は、私より年上でバツイチ女性だったことが判明」

女性は「不思議な女の勘」で、彼の裏切りを察知したという。

「おかしいと気づいたのは、毎週木曜の夜にこちらが疲れ果てるほどの3時間以上の長電話を毎週してくるようになった3週目ぐらい。これって、きっと金曜に私から電話がかかってこないようにでは？」

疑念を確信に変えたいと思ったのか、女性は賭けに出た。

「彼の会社に、一か八かで『社内の派遣社員と管理職が不倫は良くないのでは？』とメールを送った」

追い詰められた末の行動だったのかもしれない。だが、内容によっては名誉毀損などの問題に発展する可能性もあり、女性にとっても危険な賭けだっただろう。すると数日後、彼から「何かした？」と聞かれた女性は、逆に問い詰めたところ、彼はあっさりと浮気を自白した。

「単身赴任先での浮気相手は、私より年上でバツイチ女性だったことが判明」

それから程なくして、彼は単身赴任を終えて戻ってきた。女性は不倫相手にさらに裏切られるという経験をしたものの、不思議なことに、彼との関係を完全には終わらせなかったという。

「今はレス状態なのになんとなく別れない関係。もう長すぎて友人かなと私は思っています」

当事者にしかわからない事情があるのかもしれないが、この不毛な関係に終止符を打ち、女性が新たな一歩を踏み出すことを願うばかりだ。

