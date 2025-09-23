◆パ・リーグ 日本ハム０―２ロッテ（２２日・エスコンフィールド）

２７個目のアウトを奪われると、日本ハム・新庄監督はうつむき、ベンチ裏に引き揚げた。０―２の９回２死一塁、矢沢が左飛に倒れゲームセット。指揮官は会見上に姿を現さず、球団を通して「あした！ あした！」とコメントし、球場を後にした。最下位・ロッテに今季１１度目の０封負け。首位・ソフトバンクも敗れたため２・５ゲーム差は変わらなかったが、ソフトバンクのマジックは６に減った。

積極策も実らなかった。エースの伊藤をプロ初の中４日で先発マウンドに送った。しかし、０―０の２回、ソトに先制の１３号ソロを献上すると、３連打を浴びこの回２失点。「中４日で出力が分からない中で初回にガーッといきすぎてしまった。それが２回の連打につながった」と肩を落とした。それでも最速は１５４キロを計測し、７回１０３球を投げ、７安打２失点。加藤投手コーチは、「期待以上の仕事をしてくれた」とたたえた。

志願の続投だった。試合前に１００球前後を想定していた球数は６回終了時点で９２球。６回を終え、新庄監督から「もう１イニングどうするか」と耳打ちされた。リーグ最多１４勝のエースは「行かせてください」と即答し、７回を投げ抜き、チームを鼓舞した。

しかし、打線はロッテ先発・河村に７回２安打無得点と沈黙。「厳しい状況だけど、みんな諦めていない。今のファイターズが大好きなので、最後みんなで笑って終われるようにしたい」と伊藤。残り７戦。逆転Ｖを信じ、最後まで戦い抜く。（川上 晴輝）