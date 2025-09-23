ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる高知・明徳義塾中２年生の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）がシンガポールの名門コース、セントーサＧＣで３０日に行われる「Ｃｒｙｐｔｏ×ＡＩゴルフトーナメント」に出場することが２２日、分かった。スポンサー契約を結ぶ次世代ゴルフゲーム「ＧＯＬＦＩＮ」が主催する大会で、弥勒は所属契約を結ぶ「１００％新車館」のチームの選手として出場する。

弥勒は、２０２１年マスターズ優勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）らを輩出した日本有数のスポーツ強豪校の明徳義塾中に転校し、１６日に須崎市内にある学校の女子寮に引っ越したばかり。「転校する前にシンガポールの大会のことは伝えてあり、学校には了承していただきましたので、力いっぱいプレーします」と弥勒は学校の理解に感謝した上で前向きに話した。

シンガポールには、学校から出されたプリントなどを持参し、自主学習に励むつもりだ。「中間テストも近いので授業に遅れないようにします。昼はゴルフ、夜は勉強の両立を頑張ります」と中学生らしく話した。

セントーサＧＣは米女子ツアーのＨＳＢＣ女子世界選手権などが開催される名門コース。「なかなかプレーするチャンスがないコースなので楽しみです」と弥勒は笑顔を見せた。

今大会はあくまで「１００％新車館」のチームの選手として出場する。「明徳義塾中の須藤弥勒」としてのデビュー戦は、１０月の四国ジュニア選手権秋季大会になる予定。明徳義塾中に転校しても、弥勒の破天荒な挑戦は続く。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２２年１月からアマチュアも無制限でスポンサー収入を得ることが可能になったことで、ダブル所属契約のゴルフ５と太陽自動車をはじめ多くの企業から推定総額３億６０００万円以上の支援を受ける。今年９月に群馬県内の公立中学校から高知・明徳義塾中に転校した。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。