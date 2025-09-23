今季ここまで８９試合で５６勝３０敗３分けの巨人３軍の現状を、駒田徳広３軍監督（６３）が総括。３軍選手の２軍戦参加で生まれる指導上のメリットを解説し、３軍トップ１１本塁打の育成ドラフト６位・竹下徠空（らいあ）内野手（１８）に伝えた“真の４番打者像”を明かした。

＊ ＊ ＊

８月は大学チームと２０試合行い、２軍並みの日程で戦いきれるかという良い試しの期間となりました。９勝１０敗１分けでしたが、ドラフト上位で指名の可能性もある早大や明大のエース級とも対戦し、２軍に選手を供給しながら残された戦力であれだけの戦いができたことは良かったと思います。

２軍を経験した選手が、「これじゃダメなんだ」と感じ取れていることは大きなプラスです。２軍からの助言というのは、極端に言えば「速い球がまだうまくさばけないね」といった一言で終わりです。そのように単刀直入に課題を伝えられることが最も大事です。我々も課題を理解していますが、３軍で打率３割の状態で伝えても「うるさいなあ」で終わってしまうものが、自分で気付いたタイミングでなら指導を進めることができます。

竹下は２軍戦で２打数２安打と結果が出たことで、今後の目標がぼやけてしまわぬように神経を使って観察、助言をし、時には叱りながら取り組んでいます。８月上旬からは４番で起用し、「いい４番打者は率先してバットを振るし、声も出す。守備もダッシュ１本でも一生懸命にやる。『走者を置いて俺に回せ』と言っているのは最下位の４番。巨人でそんな選手になられたら困る」と伝えてきましたが、気持ちの緩みが見られたので次戦からは７番を打たせる予定です。

ずっと４番を打たせるには少し荷が重かったかな…という反省は僕もしています。素質的には素晴らしいものがありますが、８０％で全部のトレーニングを完走する習慣がついてしまうようでは、本当のチームを引っ張る４番にはなれません。例えばダッシュ１０本を７〜８割の力で完走するより、全力を出し切って６本で「ギブアップ」と言ってくれる選手になってほしい。「チームを引っ張るという目標は４番を打つ時と一緒」と伝えていますし、来年チームを引っ張るために、もう一度立ち上げていく気持ちで取り組んでもらいたいです。（巨人３軍監督）