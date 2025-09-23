Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬¡¢Ãæ°æµ®°ì¤ËÌÀ¤«¤·¤¿Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¡Ö¸åÇÚ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤»¤ëÅÙÎÌ¤ÎÂç¤¤µ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæ°æµ®°ì¡Ê£¶£´¡Ë¤¬¡¢£²£°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ê¤É¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢Æ´¤ì¤ÎÌîµåÁª¼ê¤ò¿Ò¤Í¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¡Ö¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤àÀ¸¿è¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Û¤É¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤ÏÆóÅÙ¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÍÌî¡¡Çî¹¬¡Ë
¡¡Åìµþ¡¦ÅÄ±àÄ´ÉÛ½Ð¿È¤ÎÃæ°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸Ø¤ê¤À¡£¡ÖËÍ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤ÎÊÂ¤Ó¡£»¶Êâ¤¹¤ë»Ñ¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¿ËàÀî¤Îµð¿Í·³¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¤¹¤°¶á¤¯¡£Îý½¬¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£°£³Ç¯¤Î¤³¤È¡£¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÇËÍ¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤Î¡Ø¿ÑÀ¸µÁ»ÎÅÁ¡Ù¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãå¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤éÅìµþ¤Î¾¾ÃÝËÜ¼Ò¤Ë¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡±Ç²è¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤Ç¤¹¡£¡Ø¿ÑÀ¸µÁ»ÎÅÁ¡Ù¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢µã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÊó¹ð¡£ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¾¾ÃÝ¤Î¼Ò°÷¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Öµð¿Í¤ÎÄ¹Åè¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¾¾ÃÝ¼ÒÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹¤Þ¤ë¤È¡¢£Ä£Ö£Ä¤¬¥Ð¥«Çä¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢Í§¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë´ÖÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Ãæ°æ¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿£Î£È£Ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥é¥á¥·¡×¡Ê£±£±Ç¯£µ·î¡Á£²£µÇ¯£³·î¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæ°æ¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤¤Í¡Á¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¡£¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡¾¯Ç¯»þÂå¤¬µð¿Í¤Î£Ö£¹¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Á´À¹´ü¤À¤Ã¤¿£Ï£Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç¡ÖËÍ¤é¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¡¢²¦¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ÆÌîµå¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤ËÆ´¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¤À¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÊÖÅú¤Ë¶Ã¤¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿º¢¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¡¢Æ´¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤è¡×¤È²þ¤á¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤â¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤ÈÂ¨Åú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ°æ¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁö¡¦¹¶¡¦¼é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼À¤ÈÅØÎÏ¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÈà¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯¡¢¸åÇÚ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤»¤ëÅÙÎÌ¤ÎÂç¤¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤³¤³¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Åö»þ¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¡Ê¤³¤¦¤½¤¯¡Ë¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´ü¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êâ¤¯¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ¤ÓÌîµå¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£²Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î£¸£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï£¸£¸ºÐ¤ÎÊÆ¼÷¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¹Âç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÀ¹Âç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡£ÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤â»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤È°®¼ê¤·¤Æ¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ¤¤ò»È¤¦Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÌÌ±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÀËÊÌ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¢¡±Ç²è¡Ö¿ÑÀ¸µÁ»ÎÅÁ¡×¡¡ÀõÅÄ¼¡Ïº»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡Ö¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡×¤ÎÂìÅÄÍÎÆóÏº´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£ËëËö¤ÎµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë¿·ÀñÁÈ¤ÎµÈÂ¼´Ó°ìÏº¡ÊÃæ°æ¡Ë¤ÈÀÆÆ£°ì¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤Î³Î¼¹¡¢Í§¾ð¤ò¼´¤ËÉÁ¤¤¤¿¿Í¾ð»þÂå·à¡££²£°£°£³Ç¯£±·î¤Ë¾¾ÃÝÇÛµë¤Ç¸ø³«¡£ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇÃæ°æ¤¬ºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢º´Æ£¤¬ºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡Ãæ°æ¡¡µ®°ì¡Ê¤Ê¤«¤¤¡¦¤¤¤¤Á¡Ë£±£¹£¶£±Ç¯£¹·î£±£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££¶£´ºÐ¡££¸£±Ç¯¡¢±Ç²è¡ÖÏ¢¹ç´ÏÂâ¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¸£³Ç¯¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Õ¤¾¤í¤¤¤ÎÎÓ¸é¤¿¤Á¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢£¸£µÇ¯¤Î±Ç²è¡Ö¥Ó¥ë¥Þ¤ÎÃ¨¶×¡×¡¢£¸£¸Ç¯¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉðÅÄ¿®¸¼¡×¤Ë¼ç±é¡£Â¾¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£²£°£±£²Ç¯¡Á¡Ë¡¢±Ç²è¡Öµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ê£±£¹Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£Éã¤ÏÇÐÍ¥¤Îº´ÅÄ·¼Æó¤µ¤ó¡££±£¸£±¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿£Á¡£