クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）で、アロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）とのコンビで挑む。海外初戦のギヨームドルナノ賞・仏Ｇ２（ドーヴィル競馬場、芝２０００メートル）では逃げて３馬身半差の圧勝だった。

過去１３回の騎乗で最高着順はプライドに騎乗した２００６年の２着（当時はフランス所属）。日本からディープインパクト（３位入線→失格）が挑戦し、注目を集めた年だった。６歳牝馬で挑み、後方から追い込んでレイルリンクに続く２着になった。

２０１５年春にＪＲＡに移籍し、日本調教馬では５回挑戦している。２０２３年には当時５歳だった牝馬のスルーセブンシーズで挑み、日本調教馬では最高着順の４着。後方で脚をため、馬群の間を縫って伸びて「これだけのハイレベルで、すごくいいパフォーマンスをしてくれた」と最大級の賛辞を送った。

日本のファンに愛されてきたルメール騎手が、日本競馬の悲願を母国で成し遂げるか。前哨戦で圧巻のパフォーマンスを見せた相棒で、世界の頂点を目指す。

◇ルメール騎手の凱旋門賞成績◇

０２年 センシブル １６着

０４年 ブルーカナリ １２着

０５年 プライド ７着

０６年 プライド ２着

１０年 ベーカバド ４着

１１年 サラフィナ ７着

１２年 シャレータ ９着

１４年 アヴニールセルタン １１着

１６年 マカヒキ １４着

１７年 サトノダイヤモンド １５着

１９年 フィエールマン １２着

２２年 ステイフーリッシュ １４着

２３年 スルーセブンシーズ ４着

※１５年春にＪＲＡ移籍。１６、１７年はシャンティイで開催。