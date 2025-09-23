歌手で女優の知念里奈が、親子のプライベートショットを披露した。

２２日までにインスタグラムで「夏休みを振り返る！沖縄いろいろ」とつづり、バレエダンサーとして活躍する長男・井上慈英さんとの２ショットなどを投稿。

「この夏もめいいっぱい遊びました もうお正月のこと考え始めてます、、、二学期もがんばろう！」とリフレッシュした様子で、フォロワーは「やっぱり沖縄が似合いますね」「息子さん２人も、満喫しましたね」「ほほえましい」「里奈ママも素敵」などの声を寄せた。

知念は２００５年に元モデルの男性と結婚し、０６年３月に長男をもうけたが、０７年に離婚。１６年７月にミュージカル俳優の井上芳雄と再婚し、１８年６月に男児を出産した。

慈英さんは熊川哲也氏が主宰・芸術監督を務めるバレエ団「Ｋ−ＢＡＬＬＥＴ」を昨年退団し、ドイツに留学。知念は長男について「身長が高く１９０センチあってバレエダンサーを目指している」とテレビ番組で公表している。１８日には長男に肩車されるショットをアップし「カップルにしか見えません」と反響を呼んだ。