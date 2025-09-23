timelesz vs 人気女性芸人が真剣勝負 新メンバーに宣戦布告「伸びた鼻をへし折りに来ました！」」
8人組グループ・timeleszが出演するフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：15）は、漫才コンビ・紅しょうがの熊元プロレスと稲田美紀、そしてお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんから信子と金子きょんちぃをゲストに迎え、おなじみの番組オリジナル競技「立道（たてどう）」で対決。timelesz vs. 人気女性芸人チームの真剣勝負が繰り広げられる。
“ペットボトルを投げて・回して・立てる”、今や『タイムレスマン』の名物企画のひとつとして熱い注目を集める「立道」。これまでHey! Say! JUMP、デンソーアイリス女子バスケチームと対戦し、数々の名勝負を展開してきたtimeleszメンバーだが、そんな8人の目の前に現れた今回の対戦相手は「人気女性芸人チーム」。
「新メンバーの5人は最近ちやほやされすぎ。今日は、その伸びた鼻をへし折りに来ました！」（信子）などと、開幕早々に気炎を吐く女性芸人たちに、timeleszはすっかり圧倒されてしまう。
今回の「立道」では、女性芸人がそれぞれ、timeleszメンバーの中から戦いたい相手を1人ずつ指名していくことに。いったいどんな対戦カードが組まれるのか、要注目だ。また今回のMCは、久々にメンバー8人の中からくじ引きで決定。かくしてMCに選ばれたメンバーは、女性芸人たちのガヤにめげずに番組を進行することができるのか。
そして最後は、これまでの「立道」と同じく、勝ったチームが、負けたチームに対して好きなことを要求できる、というルールが施行される。果たして対決を制するのはどちらのチームか。そして、勝者が敗者に要求する驚きの内容とは。さらに今回の放送では、番組初の全国放送ゴールデンSP・土曜プレミアム『タイムレスマン』（27日放送、後9：00）より、本編映像の一部を公開する。
