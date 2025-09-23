小嶋陽菜が、自身のYouTubeチャンネルに「【南仏Vlog】マルセイユに行ってきたよ」を9月20日更新した。

（関連：【画像】小嶋陽菜、水遊び・豪華ディナー・絶景を満喫するセレブ旅）

小嶋はすでに、パリで夏休みを楽しむ動画を公開しており、今回はその際に予告されていたマルセイユでの模様が届けられた。まずは、“フランス版の新幹線”といわれる高速鉄道 TGVでパリからマルセイユへ移動。およそ3時間ほどかかる道のりだったが、車窓から見える美しい風景を楽しんでいるとあっという間に到着した。

ホテルに到着すると、ひとまず周辺を散策する。ディナーはたまたま見つけた創作日本料理のビストロでとることになり、小嶋好みのお酒に合う味に大満足して、この日は終了。

翌朝はオープンカフェでバナナブレッドを食し、モーターボートで絶景スポット カランクへ向かう。小嶋は真っ赤な水着に着替え、船の上で昼食をとり、水遊びも楽しんだ。

この日宿泊するのは海沿いにあるホテル Tuba Clubで、小嶋はここが目当てで今回の旅のプランを決めたという。1980年代のダイビングクラブを改装したこのホテルは、モダンでレトロな内装や岩場のレストランなどが魅力で、部屋はミニマルながらも新しい体験に期待していた。

ディナーはホテルのレストランだったが、この日は波が高かったため、楽しみにしていた岩場のテラス席は使用できず室内に。それでも、窓の外の美しい景色を眺めながら「絶景オブ絶景って感じ」と呟くなど、食事とお酒を堪能した。

翌日は、朝食後にホテルをチェックアウトし再びパリへ。短い滞在だったが、また来たいと思えるほど初めてのマルセイユを満喫した様子だった。

コメント欄では、「にゃんにゃんのヨーロッパ動画大好きです」「小嶋さんのvlogは動く写真集すぎる」「どこ行っても似合うのがすごい！」などの反響が寄せられている。

（文=島田瑛）