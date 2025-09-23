Ž¢Ç¯¼ý5500Ëü¢ªÀ¸³èÊÝ¸îŽ£Å¾Íî"¤É¤óÄì¤Ç¤Î¿·È¯¸«"
Î©²Ö¤µ¤ó¤Î³ùÁÒ¤Î¼«Âð¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¡¢ºàÌÚºÂ³¤´ß¤ÎÍ¼ÍÛ¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛŽ¢Ç¯¼ý5500Ëü±ß¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤ØÅ¾Íî¤·¤¿Ž£¸µ¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼Î©²Ö³Ù»Ö¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÁÇ´é
Ç¯¼ý5500Ëü±ß¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤Ø¨¡¨¡¡£
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢Î©²Ö³Ù»Ö¤µ¤ó¡Ê56ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤È¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î±²Ãæ¤Ç¼«¸ÊÇË»º¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¯¤Ë¤âÍê¤ì¤Ê¤¤¸ÉÎ©¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¨¤¿¡ÖÀ©ÅÙ¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÁ°È¾¡Û
¢ªŽ¢Ç¯¼ý5500Ëü±ß¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤ØŽ£¸µ¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬"¤É¤óÄì"¤Ç¸«¤¿·Ê¿§
¡Ö¼Ú¶â2000Ëü±ßÊÖºÑ¤Î¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤Ë¤ª»¥¤òÆþ¤ì¤ÆÁ´ÉôºÕ¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤À¤Ê¤È¡×
Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÅØÎÏ¤Î¿Í¤À¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·ÅØÎÏ¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢2ºý¤ÎËÜ¤ò½ÐÈÇ¤Ç¤¤Æ¡¢°ì»þÅª¤ËÃ±·î¤ÎÇä¾å¤¬100¡Á200Ëü±ß¤ËÌá¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ë¶É¡¢·î¾¦¤¬100Ëü¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬200Ëü¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢Á´Éô¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ë»¥Â«¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤«¤â¡Ù¤È¤è¤¦¤ä¤¯¼«³Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¦¤Ä¡¢¸ÉÆÈ¡¢·ÐºÑÅªº¤µç¡£Ã¯¤Ë¤âÍê¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼«¸ÊÇË»º¤ÈÀ¸³èÊÝ¸î¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÈà¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤È¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¿´¤¬¡Ö¥×¥Ä¥ó¡×¤ÈÀÚ¤ì¤¿¡¢¤½¤ÎÆü
¡Ö2024Ç¯9·î27Æü¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ëè·î¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î»ÙÊ§¤¤Æü¤¬10Æü¤È27Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦»ñ¶â·«¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿´¿ÀÁÓ¼º¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·îËö¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÅöÆü¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ò²ó¤½¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¡£
¡Ö¤¦¤Ä¤Ç¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤â¼«Ê¬Åª¤Ë¤â ¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¤¬¤ó¤Ð¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ó¤¹¡£»ñ¶â·«¤ê¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¡Ù¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¤ÇÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¸ÄÊÌ¤ÇÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
2018Ç¯8·î¡£¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ç¥»¥ß¥Ê¡¼¸å¤Îº©¿Æ²ñ¤Î´¥ÇÕ¥·¡¼¥ó¡£¼õ¹ÖÀ¸¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡ÖËÍ¤ÎÅö»þ¥á¥¤¥ó¤Î¼ý±×¸»¤Ï·ÑÂ³¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸õÊä¤Î¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢5ÆüÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÏ¢Íí¤·¤Æ¡Ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Çº£¤À¤±30Ëü±ß¤ò25Ëü±ß¤Ë¤·¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤·¤«¤·¡¢Á´ÉôÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
Ø³Á³¤È¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤ËÀµµ¤¤Ç¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡ØÃ¯¤À¤Ã¤¿¤é¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢¤³¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¡¢Mac¤Î¥á¥âÄ¢¤Ë»×¤¤¤Ä¤¯¸Â¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¤Ç»ñ»º²È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÙÍµÁØ¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤â¤¦Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤ï¡¢¥À¥á¤À¤ï¡×
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢Â¿¾¯¤Î¼Ú¶â¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤â¡¢ÄË¤¯¤âáÚ¤¯¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢ÌÂÏÇ¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢5¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢Áê¼ê¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤³¤Î¿Í¡¢ÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ë¤ª¶âÂß¤·¤¿¤éÀäÂÐÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÉôÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¡¢°ú¤Íî¤È¤·Æü¤Î9·î27Æü¡£
´°Á´¹ßÉú¡£»ÙÊ§¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾¯¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤¢¤¢¡¢¤â¤¦Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¤ï¡¢¥À¥á¤À¤ï¡Ù¤È¤ª¼ê¾å¤²¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¿´¤¬¡Ø¥×¥Ä¥ó¡Ù¤ÈÀÚ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¥×¥Ä¥ó¤È¡×
Î©²Ö¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¤³¤Î27Æü¤ò¶¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¿´¤Ï¶³¦Àþ¤ò±Û¤¨¡¢¤¦¤Ä¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø²ÈÄÂ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¼«»¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÃ¯¤È¤â°ìÀÚÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤º¤Ë¡¢°ì¥«·î¤Û¤É¼«Âð¤ËÏ¶¾ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
´°Á´¤Ë¤¦¤Ä¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î9·î27Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ÎÁêÃÌ¤Ï°ìÀÚÃ¯¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¡¢Èà¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£
Î©²Ö¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¶È³¦¤Ï¡¢À½Â¤¸¶²Á¤äÀßÈ÷¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£Î©²Ö¤µ¤ó¼«¿È¤âÌµ¼Ú¶â·Ð±Ä¤Ç¤º¤Ã¤È±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë"Íî¤È¤··ê"¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Å¾Íî¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ž¢Ìµ¼Ú¶â·Ð±ÄŽ£¤Îæ«
³ùÁÒ¤Î³¤¤Î²È¤Ç¤Î¸Ä¿Í¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¢¤È¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´¥ÇÕ¤Î¥·¡¼¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡ÖÌµ¼Ú¶â¤Ç²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÏµÕ¡£¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¼è°ú¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿®Íê¤¬¤Ê¤¯¡¢¼Ú¶â¤äÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤È¤Î¥ë¡¼¥È¤â³«Âó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¶âÍø¤Î¹â¤¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥ê¥ÜÊ§¤¤¤ä¥í¡¼¥óÊ§¤¤¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤«ÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø²ñ¼Ò¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¸Ä¿Í¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç120Ëü±ßÁ´³Û¥ê¥ÜÊ§¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÇñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î²ñ¾ìÈñ¤äº©¿Æ²ñÈñ¤¬²ñ¼Ò¤Î»ñ¶âÉÔÂ¤ÇÊ§¤¨¤º¡¢¸Ä¿Í¤Î¥«¡¼¥É¤ÇÁ´³Û¥ê¥ÜÊ§¤¤¡ÙÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Íê¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Çä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¿¹Ë¤âºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢²¿Ç¯¤«¤Ë°ì²ó¥«¡¼¥É¤´¤È¤Ë¹¹¿·¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø³ÎÄê¿½¹ð¤Î¹µ¤¨¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ø¤¤¤Þ¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Í×ÀÁ¤¬Íè¤ë¡£ËÍ¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬¤É¤ó¤É¤ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÍ½»»³Û¤È¤¤¤¦¤«¡¢»È¤¨¤ë¸ÂÅÙ³Û¤¬¤É¤ó¤É¤ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶ä¹Ô¤ÎÄÌ¾ï¤Î¥í¡¼¥ó¤È°ã¤¤¡¢¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¶âÍø¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤âÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¶âÍø¤À¤±ÊÖ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤¢¤¢¡¢¤â¤¦Á´Éô¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È2000Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤À¤±¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼Ú¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²ó¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È°Ê³°¤Ï²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
9·îËö¤Î»ñ¶â·«¤ê¤ÎÇËÃ¾¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤Î¤¦¤Ä¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡¢É÷Ï¤¤âÆþ¤ì¤º¡¢¿©»ö¤â¤È¤ì¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤¬´°Á´¤ËSNS¤«¤é¾Ã¤¨¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤âÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿Êì¿Æ¤äÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤¿¤Á¤¬½ù¡¹¤ËÁû¤®»Ï¤á¤¿¡£
¼«¸Ê³«¼¨¤·¤¿¤é¡¢¿Í¤Ï¤É¤ó¤É¤óÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤Î¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤Î¼õµë¡×¡ÖÀº¿À²Ê¤Î¼õ¿Ç¡×¡Ö¼«¸ÊÇË»º¤Î¼êÂ³¤¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖSNS¾å¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤â¡Ø²¿¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÍê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤ò¤µ¤é¤Ë³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥É¥ó°ú¤¤·¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤¢¤Ã¡¢Íê¤ë¤³¤È¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤ÈÄü¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤Ç²È¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤ä¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ØÍ§¿Í¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤Ç¤¤ë¼ê½õ¤±¡Ù¤È¡Ø¿Æ¤ä¿ÆÂ²¤¬¤Ç¤¤ë¼ê½õ¤±¡Ù¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤¬¡¢¹âÎð¤ÎÊì¤·¤«¿ÆÂ²¤Î¤¤¤Ê¤¤ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿É¤¯¡¢¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
²ÈÄÂ¤ÏÂÚÇ¼¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁáÈÕÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ½»¤à¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÏÁ´Éô»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¸ÊÇË»º¤ò¿½ÀÁÃæ¡£¤¦¤Ä¤Ç»Å»ö¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤º¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤Ò¤È¤ê¤¤ê¡Ä¡Ä¡£
Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤â¡Ö¹ÝÅ´¤ÎÊÉ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê³Ö¤¿¤ê¤ò´¶¤¸¡¢Â¾¿Í¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤òÄü¤á¡¢¤Ò¤È¤ê¡Ö¤¦¤Ä¤ÎÃ«Äì¡×¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ã¯¤Ë¤âÍê¤ì¤Ê¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Á³¤È¼«»à¤ò°Õ¼±¤·¡¢Ë¾¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤â¿Í¤ÎÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤»à¤ËÊý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤â¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
²Æ¾ì¤Ï¾åÈ¾¿ÈÍç¡¢²¼¤Ï¿åÃå¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤Æ¡¢´À¤À¤¯¤ÇÁö¤ê½ª¤¨¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡£³¤³¹¤Ç¤Ï²Æ¤Ï¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¿¿¤Ã¹õ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
ÆüËÜ¤Ë¤Ï°Â³Ú»à¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¡£Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤ËÂç¤¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î10·î¡¢11·î¤Î°ìÈÖ¤¦¤Ä¤¬¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤É¤¦¼«Ê¬¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡Ø¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤·Á¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï°Â³Ú»à¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Æ³°Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤Ð¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤«¤ë¤·¡¢¥Ó¥ë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î²È¤Ç¼ó¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¤âÂç²È¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÖÄË¤¤¤È¤«¶ì¤·¤¤¤È¤«±ø¤¤¤È¤«¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤·¡¢·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢Èà¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¤Ë»à¤Ë¤¿¤¤¡×ÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ç
¤µ¤é¤ËÎ©²Ö¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÎÎ°è¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¤¤Þ°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÌ¿¤òº¹¤·½Ð¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤Î²¼¹»Ãæ¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ËÍ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤Ã¤Æ¼Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë»à¤Ì¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»à¤ó¤Ç¤â·ÚÊÎ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤Ë¤â¡Ø¼ã¤¤Ì¿¤ò¼é¤Ã¤Æ»à¤ó¤À¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¼Ò²ñÅª¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì¿¤Î»È¤¤Êý¤ÎºÇ¸å¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2025Ç¯3·î¡¢¤ªÃë»þ¤Ë³ùÁÒ¤ÎÎ©²Ö¤µ¤ó¤´¼«Âð¤Ë¤Æ¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤·¤«¤·ÈéÆù¤Ë¤â¡¢»à¤Î¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Èà¤Ï¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¸½¼Â¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö»à¤Í¤Ê¤¤¹ñ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤ÇÃÎ¤Ã¤¿À©ÅÙ¤Î¥ê¥¢¥ë
¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï»à¤Í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¡ÖÂÚÇ¼¥¤¥³¡¼¥ë¿Í´Ö¼º³Ê¡×¤Ç¡Ö¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ÆÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¡×¤È¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¸½¼Â¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÝ¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡À©ÅÙ¤ÏÄÂ¼Ú¿Í¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢ÂÚÇ¼¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
À¸³èÊÝ¸î¤â¡¢Èà¤ÎÁÛÁü¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¤Î¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¡¢¿³ºº¤ËÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤Î¼õµë¤Ï2024Ç¯12·î¤Ç¡¢¶â³Û¤ÏËº¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¶¹þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÔÌò½ê¤Ë½Ð¸þ¤¤¤ÆÉõÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿¸½¶â¤ò¼êÅÏ¤·¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼«¸ÊÇË»º¤Ï¡¢1·î¤Ë¡ÖË¡¥Æ¥é¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÌµÎÁ¤ÇÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¿½ÀÁÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌÌÃÌ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¸ÊÇË»º¤Î¼êÂ³¤¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¡¢2·î¤«¤é½èÍý¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤ÎÀ¸³è¤Ë¡¢¼«¸ÊÇË»º¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡£¤Ç¤â¡Ä¡ÄÀäË¾¤·¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¥®¥ê¥®¥ê»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ù¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢ÆüËÜ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤à¹ñ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢À©ÅÙ¤ÎÂÐ±þ¤¬´°àú¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£µ¡³£Åª¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£
¤À¤¬¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¡ÖÌ¿¤ò¼é¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖSNS¤Ç¡ØÀ¸³èÊÝ¸î¤Ê¤ó¤Æ¼õ¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ØºÆµ¯¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷´ü´Ö¡Ù¤È¤·¤Æ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
³ùÁÒ¤Î³¤³¹¤ËÄê½»¤·¤¿¤¢¤È¤Î½éÆü¤Î½Ð¡£Î©²Ö¤µ¤óÂð¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤ÎºàÌÚºÂ³¤´ß¤Î¼Ì¿¿¡£¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
Î©²Ö³Ù»Ö¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹âÎð¤ÎÊì¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊì¤ÈÆ±µïÃæ¤À¤¬¡Ö6·îËö¤ÇÀ¸³èÊÝ¸î¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¤Î¤À¡£Èà¤Ï¤½¤ÎÀ©ÅÙ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹âÎð¤ÎÊì¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀ¸³èÊÝ¸î¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Ë¡À©ÅÙ¤Ë°ãÏÂ´¶¤È¼ºË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤Ï¹âÎð¤ÇÇ¯¶â¥á¥¤¥ó¤ÇÀ¸³è¤·¡¢ËÍ¤ÏÊì¤È½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢µÞ¤ËÂÎÄ´¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê²Ô¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÊÝ¸î¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¿¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊì¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´°Á´¤Ê¸ÉÎ©¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡Ø²¿¤«¤·¤é¤ÎÉü³è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤ÈÈù¤«¤Ê´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2025Ç¯3·î¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¡£¥Ù¥Ã¥É¤«¤é°ìÆüÃæµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖºÆµ¯¡×¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß
¤³¤ÎÅ¾Íî¤ÈºÆÀ¸¤Îµ°À×¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌä¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤¿¤Ó¿´¤¬ÀÞ¤ì¡¢Æ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¨¡¨¡¡£
¤¿¤È¤¨²áµî¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î¼ÂÀÓ¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÉÎ©¤ÈÊÐ¸«¤¬¿Í¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤¬¸À¤¨¤º¡¢¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤ë¸½¼Â¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Àº¿À¼À´µ¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢2023Ç¯»þÅÀ¤Ç600Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡§ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë´µ¼ÔÄ´ºº¤Î³µ¶·¤è¤ê¡Ë¡£
Î©²Ö¤µ¤ó¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤ò¤É¤¦»Ù¤¨¤ë¤Î¤«¡×¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤òÂ¬¤ë»ØÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÀ®¸ù¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸ì¤ê¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À¼¤òÈ¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¹¤°¤Ë»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ëÈà¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òÂÎ´¶¤·¤¿¿Í´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤àÃ¯¤«¤ÎÌ¿¤ò¡¢¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖºÆµ¯¡×¤Ç¤¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¾ì¤òÃÛ¤¯°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÁ°È¾¡Û
¢ªŽ¢Ç¯¼ý5500Ëü±ß¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤ØŽ£¸µ¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤¬"¤É¤óÄì"¤Ç¸«¤¿·Ê¿§
¡ÊÀÆÆ£ ¥«¥ª¥ê ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë