Ž¢Ç¯¼ý5500Ëü¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤ØŽ£"¤É¤óÄì"¤Ç¸«¤¿·Ê¿§
2017Ç¯¥Ñ¥é¥ª¤Ë¤Æ¡£Åö»þ¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤È¶Ú¥È¥ì¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â°ìÈÖÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛŽ¢Ç¯¼ý5500Ëü±ß¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤ØÅ¾Íî¤·¤¿Ž£¸µ¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼Î©²Ö³Ù»Ö¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÁÇ´é
Ç¯¼ý5500Ëü±ß¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤Ø¡½¡½¡£
¸µ¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÎ©²Ö³Ù»Ö¤µ¤ó¡Ê56ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼«¸ÊÇË»º¤Î¼êÂ³¤Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£
Èà¤¬¸«¤¿¡ÖÄì¤Î·Ê¿§¡×¤È¡Öº£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ³¤¡Û
¢ªŽ¢ÆüËÜ¤ÏŽ¤¤¹¤°¤Ë»à¤Ê¤º¤ËºÑ¤à¹ñ¤Ê¤ó¤À¡ÄŽ£Ç¯¼ý5500Ëü±ß¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ºî²È¤Î"¤É¤óÄì¤Ç¤Î¿·È¯¸«"
2011Ç¯3·î¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢¥×¥í¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¡Ø¥Î¥Þ¥É¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¡¢ÆÈÎ©¤«¤é7Ç¯¤ÇÇ¯¼ý¤Ï5500Ëü±ß¡£ÀÖ¤¤¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î144Ê¿ÊÆ¤Î¼«Âð¡¢³ùÁÒ¤ò´Þ¤à4µòÅÀ¤ÎÂ¿µòÅÀÀ¸³è¡½¡½À®¸ù¤ÎÂ®ÅÙ¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¡¢Èà¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¤ò·Ð¤Æ¼«¸ÊÇË»º¤Î¼êÂ³¤Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£
5·î21Æü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ºÀÅ¤«¤Ë»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£7·î¾å½Ü¤Ë¤Ï³ùÁÒ¤ÎÆÈµï¤ò¾ö¤ß¡¢²£ÉÍ¤ÎÊì¤ÈÆ±µï¤ò³«»Ï¡ÊÀ¤ÂÓÈ½Äê¤Ë¤è¤êÀ¸³èÊÝ¸î¤Ï6·îËö¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡Ë¡£
¸ÉÎ©¤ÏÏÂ¤é¤¤¤À¤¬¡¢»Å»ö¤ÎºÆµ¯¤Ï¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃ¦¥µ¥é¡×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ®¸ù¤Î¤«¤¿¤Á
2004Ç¯11·î¡£²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¥°¥¢¥àÅç¤Ç¤Î¼Ì¿¿¡£ÂÎ½Å105kg¤ÎÈîËþÂÎ¡£²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢17Ç¯´Ö¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¥Ö¥í¥°¤ÇÆÈÎ©¡£
¥Ö¥í¥°¡ÖNo Second Life¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢Åö»þ¤Ï·î´Ö160ËüPV¤ò¸Ø¤ëÇÞÂÎ¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö·î30Ëü¡Á40Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¥Ö¥í¥°¹¹ð¼ýÆþ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¼«Ê¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢»ö¶È¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯Â®¤µ¤ÇÀ®¸ù¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÏÆ»¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¸¾ÏÎÏ¤È¾ðÊóÈ¯¿®ÎÏ¤â¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¡£Ë¿Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤«¤é¤Ï¡ÖÎ©²Ö¤µ¤ó¤¬½ñÉ¾¤ò½ñ¤¯¤ÈËÜ¤ÎÁýºþ¤¬·è¤Þ¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¼çºË¤¹¤ë1Ëü±ß¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢1²ó¤Î¹ðÃÎ¤Ç150¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¤¢¤ëÆ±¶È¼Ô¤Î¤¦¤Á¤Î¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ï3000±ß¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë5¿Í¤·¤«½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï´°Á´¤Ë°ÛºÍ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¤Î½ÅÈÇÎ¨¤Ï6¡Á7³ä¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃø½ñ¤âÅö»þ¤Ï7ºý¤ÎËÜ¤¬¼¡¡¹¤È½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
ÃøÌ¾¤Êºî²È¤äµ¯¶È²È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â½çÄ´¡£
Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÎ©»þ¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò½µ¤Ë²¿ÅÙ¤â³«ºÅ¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î¿®Ç°¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¶Ú¥È¥ì¤òÆü²Ý¤È¤·¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤âËüÁ´¡£ÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤Î¿©»ö¤ä¤ªÊÛÅö¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¡¢²ÈÄí¤â±ßËþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢´ê¤¤¤¬¤¹¤Ù¤Æ³ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¾¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÅØÎÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢À®¸ù¤·¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ØÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¡Ù¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡¦¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥¿¡£¡Ö°¦¼Ö¤Ç¤·¤¿¡£3Ç¯¼å¤·¤«ËÍ¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢2008Ç¯12·î¤ËºÇ½é¤Î±ü¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¡£2010Ç¯4·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö2²óÌÜ¤Ë·ëº§¤·¤¿½÷À¤Ï¡¢ËÍ¤¬19ºÐ¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Í¥Ã¥È¤ÇºÆ²ñ¤·¡¢Èà½÷¤«¤é»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é°¦¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
40ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¡ØÈà½÷¤Î¹¬¤»¤¬¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤À¡Ù¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤Ö¤ó²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥¯¡¢¤½¤³¤Çµ¯¤¤¿¸½¼Â
¼ý±×¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¡£¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥¯¡£°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â³ÈÂç¤·¡¢Win-Win¤Î´Ø·¸¤À¤È»×¤¨¤¿¡£
2012Ç¯9·î¡£ÆÈÎ©¤·¤¿ÍâÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼½ñÀÒ¡Ö¥Î¥Þ¥É¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¡×¤¬Çä¤ì¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎºÊ¤ÈÆó¿Í¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÎ¹¤·¤¿¤È¤¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Ë¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ÇºÊ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¤·¤«¤·É×ÉØ¤È¤·¤ÆºÇ¹âÄ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¿ôÇ¯¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢½ù¡¹¤ËÉ×ÉØÀ¸³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ëÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÞ¤«¤µ¤º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
2014Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆó¿Í¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥Ê¥²¥ë¤òÀßÎ©¡£¥³¥é¥Ü¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï2Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖÉ×ÉØ¡×¤«¤é¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ª¸ß¤¤¡¢¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¡ÊÊ£¿ôÎø°¦¡Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃË¤È½÷¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´ûÂ¸¤Îº§°ù´Ø·¸¾å¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ºÇ½é¤Ï¾éÃÌ¤À¤È»×¤¤¡¢ÏÃÈ¾Ê¬¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢±ü¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡ØËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤È²¿½½²ó¤âÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¡ØÁ´Á³¤¤¤¤¡¢¤à¤·¤í¤ä¤í¤¦¡Ù¤È°ìÅÀÄ¥¤ê¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Åö»þ¡¢¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î©²Ö¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤´ó¤ë¼ã¤¤½÷À¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¶¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÈà½÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤Ë¤â±£¤µ¤º¤Ë¡¢Ê£¿ô¸òºÝ¤·¤¿¤ê¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¡£¤À¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤Èà½÷¤È¤ÎÍ½Äê¤ò±ü¤µ¤ó¤È¶¦Í¤ÎGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë½ñ¤¹þ¤à¥ï¥±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
2017Ç¯¤ÎËö¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Î©²Ö¤µ¤óÂð¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤¬¼èºà¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¡¢¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤Î³µÍ×¤È¡¢Áê¼ê¤ËÎø¿Í¤¬¤¤¤Æ¤âÉ×ÉØ¤Ï±ßËþ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¸í»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤Ë¤ÏÈà»á¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤¨¤Æºî¤í¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤À¤±¤¬¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¤ªÇñ¤Þ¤ê¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¹Í¤¨¤ë¤È±ü¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÊÌ¤ì¤Î°ú¤¶â¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢Êø²õ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿
2017Ç¯7·î¡¢180¿Í½¸µÒ¤·¤¿¥Ö¥í¥°¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¼Ì¿¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÁÏºîµòÅÀ¤È¤·¤ÆÊÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢ÌµÍý¤ò¾µÃÎ¤ÇÎ»¾µ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Îº¢¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç"²«¿§¿®¹æ"¤¬ÅÀÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ñ¶â·«¤ê¤â¡¢±ü¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤â¡£Èà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë24»þ´ÖÁÏºî³èÆ°¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´µòÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²ÈÄÂ¤Ï¡¢·î¡¹140Ëü±ßÄ¶¤¨¡£¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼ý±×¤â½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ñ¶â·«¤ê¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢ºÊ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÍ¤À¤±¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÍýÍ³¤Ï½ô¡¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦ºÊ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
2018Ç¯8·î¡¢±ü¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ï¡¢¤½¤Î¿ô¥«·îÁ°¤Ë¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢Æ±Ç¯¤Î12·î¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
±ü¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Î¥ê¥º¥à¤âÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼¹É®°ÍÍê¤â¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÃÇ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¥º§¤ä¥Ý¥ê¥¢¥â¥ê¡¼´°·ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÁÓ¼º¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¾ÃÌÇ¡¢¤½¤³¤ËÈ¼¤¦¼«Ê¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼ºÄÆ¡£Æ±»þ¤Ë¡¢À¸³è´ðÈ×¤¬¤¢¤Ã¤¿ËãÉÛ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤«¤é¡¢³ùÁÒ¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë2020Ç¯¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬¤Þ¤ó±ä¡£¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î»²²Ã¼Ô¤â·ã¸º¤·¡¢½ÐÈÇÍ½Äê¤À¤Ã¤¿½ñÀÒ¤â½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
Ï»ËÜÌÚ¤Î¼«Âð·ó¥ª¥Õ¥£¥¹·ó¥»¥ß¥Ê¡¼¥ë¡¼¥à¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ï²ÈÂ²¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
ÌóÈ¾Ç¯¤Ç¼Ú¶â¤¬¤¤¤Ã¤¤Ë2000Ëü±ß¤Ë
¡Ö¤½¤í¤½¤í½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òµ°Æ»½¤Àµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÅö»þ¡¢ÌµÍý¤Ê4µòÅÀÂÎÀ©¤ÈÎ¥º§¤Ë¤è¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¡¢²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏÄã²¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤Ç¤¤¤Ã¤¤Ë¼Ú¶â¤¬2000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤ÎÇ¯¼ý¤â5500Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬"Âç¤¤Ê¸í»»"¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÇä¤ê¾å¤²¸º¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Åö»þ²Ô¤®Æ¬¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¸µºÊ¤ÈËÍ¤Î¥³¥é¥ÜÏ¢Â³¹ÖºÂ¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¹ÖºÂ¤«¤éÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥é¥Ü¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¥ë¡¼¥àÉÕ¤¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤Î¼«Âð¤ò²òÌó¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢5000Ëü¡Á6000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤â²Ô¤²¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ë²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
2015Ç¯5·î¤«¤é2019Ç¯7·î¤Þ¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼»ÅÍÍ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£²ÈÁ´ÂÎ¤Ï144Ö¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï36¾ö¡¢Åç·Á¼°¤Ç¼õ¹ÖÀ¸15Ì¾¤Þ¤Ç¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§Î©²Ö¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ö¥Ö¥í¥°¤«¤é¤Î¹¹ð¼ýÆþ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç·î30Ëü¡Á40Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ë½ÐÈÇ¤Î°õÀÇ¤ä¥Ö¥í¥°¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢Ï¢Â³¹ÖºÂ¡¢¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¸Ä¿Í¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç³Ø¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤É³°Éô¤Ç¤Î¹ÖµÁ¡¦¹Ö±é³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¿Íµ¤¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¡¢´ÊÃ±¤ËÊÖ¤»¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡Ø¥À¥á¤À¡¢Á´Á³ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼Ú¶â¤Î2000Ëü±ß¤Ï¤º¤Ã¤È»Ä¤êÂ³¤±¤¿¡£´°Á´¤Ë¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Í§¿Í¤Ê¤É¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤â¼«Á³¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤ÎÈ¯¿®¤ò¤ä¤á¤ë¤È¡¢Ã¯¤âËÍ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢ËÍ¤Ï¡ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤«¤é²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤È»×¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×
2024Ç¯9·î¡¢¤¦¤Ä¾É¾õ¤¬ËÜ³Ê²½¡£ÉÂ±¡¤Ë¤ÏÄÌ±¡¤òÂ³¤±¤ë¤â¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¡£¥Ö¥í¥°¤â¥á¥ë¥Þ¥¬¤â¡¢²¿¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡ØÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤=È¯¿®¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤= ½ñ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡£²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
2024Ç¯9·î¤«¤é»ñ¶â¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢11·î¤Ë¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¤Î¿½ÀÁ¤ò·è°Õ¡£ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤«¤é¼«¸ÊÇË»º¤Î¼êÂ³¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¡Ö°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î±ï¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤Ë¿ô½½Ëü±ß¤Î»Ù±ç¤òÍê¤ß¡¢Á÷¶â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¼ÚÍÑ½ñ¤â¤È¤é¤º¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡ÖÂß¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ê¬³äÊÖºÑ¤¹¤ë¡Ù¤È¿½¤·½Ð¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝÊÖºÑ¤¹¤ë¤ª¶â¤âÍÑ°Õ¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ý¤òÏ¢Íí¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÍ§¾ð¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤éÈá¤·¤¯¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2025Ç¯3·î¡£ºàÌÚºÂ³¤´ß¤«¤é¤¹¤°¡¢Î©²Ö¤µ¤ó¤Î³ùÁÒ¤Î¤´¼«Âð¤Ë¤Æ¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾¯¤·¿Í¤ËÍê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ö»Ô¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È°ìÈÌÅª¤ÊÊÖÅú¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¡£
¡Ö¤Þ¤¡¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ²»¤ò½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ËÍê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Èà¤¬¤¦¤Ä¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢È¯¿®¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿4¿Í¤À¤±¡£ÊÛ¸î»Î¡¢»ÔÌò½ê¿¦°÷¡¢Àº¿À²Ê°å¡¢¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤À¡£
¡ÖÊì°Ê³°¤Ï¤ß¤ó¤Ê¶ÈÌ³¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¾ð¤Ï¤Ê¤¤¡£Àº¿À²Ê°å¤Ë¡Ø¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢»à¤Ë¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤¸¤ã¤¢Ìô¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤È¤·¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤¢¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Êì¿Æ¤Ï¹âÎð¡¢¤Û¤«¤Ï±ï¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¿ÆÂ²¤È¸Æ¤Ù¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÀ¸¤¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¿´¤ÎÄì¤«¤é¡Ö¤â¤¦¡¢»à¤Ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦Ìë¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ³¤¡Û
¢ªŽ¢ÆüËÜ¤ÏŽ¤¤¹¤°¤Ë»à¤Ê¤º¤ËºÑ¤à¹ñ¤Ê¤ó¤À¡ÄŽ£Ç¯¼ý5500Ëü±ß¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ºî²È¤Î"¤É¤óÄì¤Ç¤Î¿·È¯¸«"
¡ÊÀÆÆ£ ¥«¥ª¥ê ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë