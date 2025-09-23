「2年後の北京でもあなたが見たい！」今田美桜の連投に期待も…朝ドラ間もなく最終回で「ダブルロスは切なすぎます」【東京世界陸上】

「東京2025世界陸上」の大会アンバサダーを務めた今田美桜(C)Getty Images

9月21日に閉幕した「東京2025世界陸上」の大会アンバサダーを務めた女優・今田美桜のスタッフが運営するアカウントが、大会終了直後にXを更新。「東京2025世界陸上 ありがとうございました！！」という感謝の文面とともに、1枚の写真を投稿した。

【写真】おでこ全開！世界陸上アンバサダーを務め上げた今田美桜をチェック

雨に濡れた国立競技場のトラックを背に、赤のストライプ柄のノースリーブ姿で、微笑みを浮かべる今田。おでこ全開のポニーテールで、表情からは達成感が漂っている。

熱狂の9日間は、髪型やファッションでも視聴者を魅了。そんな今田に対しては、労いの声が相次いだ。「生放送大変だったと思うけど、お疲れさまでした」「凄く勉強されてるのを感じました」「美桜ちゃんきっかけで世界陸上を見始めました」「美桜ちゃんのおかげで、選手の名前たくさん覚えたよ」「毎日毎日可愛かったです！」といったコメントが寄せられた。