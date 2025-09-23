「2年後の北京でもあなたが見たい！」今田美桜の連投に期待も…朝ドラ間もなく最終回で「ダブルロスは切なすぎます」【東京世界陸上】
「東京2025世界陸上」の大会アンバサダーを務めた今田美桜(C)Getty Images
9月21日に閉幕した「東京2025世界陸上」の大会アンバサダーを務めた女優・今田美桜のスタッフが運営するアカウントが、大会終了直後にXを更新。「東京2025世界陸上 ありがとうございました！！」という感謝の文面とともに、1枚の写真を投稿した。
【写真】おでこ全開！世界陸上アンバサダーを務め上げた今田美桜をチェック
雨に濡れた国立競技場のトラックを背に、赤のストライプ柄のノースリーブ姿で、微笑みを浮かべる今田。おでこ全開のポニーテールで、表情からは達成感が漂っている。
熱狂の9日間は、髪型やファッションでも視聴者を魅了。そんな今田に対しては、労いの声が相次いだ。「生放送大変だったと思うけど、お疲れさまでした」「凄く勉強されてるのを感じました」「美桜ちゃんきっかけで世界陸上を見始めました」「美桜ちゃんのおかげで、選手の名前たくさん覚えたよ」「毎日毎日可愛かったです！」といったコメントが寄せられた。
また、スペシャルアンバサダーの俳優・織田裕二との“名コンビ”ぶりは「あなたも、世界陸上東京の顔でしたよ」「一緒に盛り上げてくれてありがとう「相性良かった」と反響を呼んだ。その織田は20日、21日の放送内で、世界陸上からの“卒業”を明言したが、「できればまた2人でやって欲しい」「織田裕二さんとこれからもお願いしたい」「織田裕二の後を継いでくれ」「2年後の北京でもあなたが見たい！」などと、連投を願う声が多かった。
一方で、憂いの書き込みも見られた。ヒロインを演じているNHK連続テレビ小説「あんぱん」は、9月26日に最終回を迎える。“美桜ロス”に拍車が掛かりそうで「来週から何を生きがいにすればいいのだ…」「ロスがすぎる！」「世界陸上＆あんぱんのダブルロスは切なすぎます」と悲嘆に暮れる反応が早くも上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]