大盛況の東京大会は「これまでで最悪」　蘭代表コーチが解決されなかった“サブトラック問題”を糾弾！「とんでもなく異常だった」【東京世界陸上】

東京大会で“史上最多”のメダルを獲得したオランダ。そんなチームを支えた名コーチが不満を爆発させた(C)Getty Images

熱狂する表舞台の裏で、一部の選手たちが抱えていた“不満”が明らかになった。

証言したのは、9月13日から9日間に渡って国立競技場で開催された世界陸上の東京大会に、オランダ代表のヘッドコーチとして参加したローラン・ミューリー氏だ。

かくいうオランダは今大会で小さくない成功を収めたチームの一つだった。2つの金メダルを含む計6個のメダルを手にし、世界陸上においては同国史上最多の声価を挙げた。ゆえに母国内でも遠い島国で開催された大会の行方はポジティブに報じられていた。

しかし、ミューリー氏は大会運営に不満を募らせていた。大会後にオランダの日刊紙『Telegraaf』の取材に応じた敏腕コーチは、「私はこの仕事を35年間も続けてきたが、今回の選手権はこれまで参加した国際大会の中で最悪のものだった」と糾弾したのだ。

とりわけ強く非難したのは、大会前から懸念されていたサブトラックと会場の移動だった。

神宮外苑の再開発計画も影響し、国立競技場付近に隣接する形でサブトラックを設置できなかった今大会は、会場から約3キロも離れた代々木公園陸上競技場に設定。それによって選手やチーム関係者は専用のバスを利用した約15分の移動を余儀なくされ、練習も移動を逆算して行う必要があった。