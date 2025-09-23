½³¤ê¾å¤²¤¿¡ª¤â¤Ï¤äÌîµå¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡ÈÄ¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì£÷¡×¡Ö¥ï¥±¤ï¤«¤é¤ów¡×¥Ê·³³°Ìî¼ê¤¬¥ß¥é¥¯¥ë¥×¥ì¡¼
9·î21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î22Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥ÄÂÐ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î³°Ìî¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¥ß¥é¥¯¥ë¥¥ã¥Ã¥Á¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5²óÎ¢¡¦¥á¥Ã¥Ä¤Î¹¶·â¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î7ÈÖ¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀèÈ¯¤Î¥¸¥§¡¼¥¯¡¦¥¢¡¼¥Ó¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå2¤Ä¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-0¤È¤¹¤ë¤È¡¢3µåÌÜ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¤È¤ê¤Ë¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿148km/h¤ÎÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¤¹¤ë¤ÈÂÇµå¤Ï²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ø¤È½Ö¤¯´Ö¤Ë¹âÂ®¤Ç¿¤Ó¾å¤¬¤ëÄ¹ÂÇÀ¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥¢¡¼¥Ó¥ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈïÃÆ¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤â¿¤ÓÂ³¤±¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ç¤ä¤ä¼ºÂ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥§¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦°ìÂÇ¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ä¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡Ä¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥é¥Ö¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî²¼¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ä¥ó¥°¤Ï¡¢ÒôÓÍ¤Ë±¦Â¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¾å¤²¡¢ºÆ¤ÓÍî²¼¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤òÊáµå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥é¥¯¥ë¥¥ã¥Ã¥Á¤òÈäÏª¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤«¤é¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Ó¥ó¤Ï¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¼Â¶·¤â»×¤ï¤º¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ã¥Ã¥Áw¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì£÷¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¥ï¥±¤ï¤«¤é¤ów¡×¡Ö¥Ô¥¿¥´¥é¤ä¤ó¡×¡Ö´°Á´¤Ë¿·¤·¤¤¶¥µ»£÷¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÌîµå¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏËâ½Ñ»Õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÒôÓÍ¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¾¯Ç¯»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë¥³¡¼¥Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¥ä¥ó¥°¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¤ÏÂåÂÇ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥óÀ¤ÎÂÇµå¤ò¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¥¤ìµ»¤âÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤½¤Î²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÅ¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë