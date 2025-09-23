関西国際空港にチュイール専門店「KARON」がオープン！サクホロ食感が魅力

2025年10月1日（水）より、関西国際空港にチュイール専門店「KARON」がオープンします！サクサク、ホロホロ、フワっとした食感のチュイールサンドが楽しめるこのお店は、空港という立地ならではのインバウンド需要にも対応した、日本の洋菓子の美味しさを海外のお客様にも提案します。限定フレーバーのチュイールや、オープン記念キャンペーンもあるので、旅のお土産にぴったりなアイテムが揃っています♪

関西空港で新しいスイーツ体験！KARONオープン



「KARON」は、関西国際空港にて期間限定で登場するチュイール専門店です。

サクサクとホロホロした食感が特徴のチュイールサンドは、ニュージーランド産のグラスフェッド発酵バターを使用し、厳選されたフレーバーチョコレートと絶妙にマッチ。

あまおう苺や宇治抹茶など、日本の素材を活かしたチュイールは、一度食べると忘れられないおいしさです♪

KARONのチュイールサンド：あまおう苺＆宇治抹茶



チュイールサンドあまおう苺

チュイールサンド宇治抹茶

「KARON」のチュイールサンドは、あまおう苺や宇治抹茶のフレーバーが楽しめる2種類のラインアップが魅力。

あまおう苺は甘酸っぱい苺のチョコレートをサンドし、繊細なサクホロ食感が絶妙なバランスで味わえます。

宇治抹茶は、深みのある抹茶の風味とチョコレートの組み合わせが、和と洋の美味しさを見事に融合させた逸品。どちらも税込1,296円で販売中です。

限定キャンペーンも！オリジナルトートバッグをゲット



オープンを記念して、6000円以上の購入者にオリジナルトートバッグがプレゼントされるキャンペーンも実施中です。

トートバッグは、約12Lの容量があり、使い勝手も抜群♪ 期間限定ショップならではの特典を楽しみながら、新しいスイーツをお試しください！

ぜひ関西国際空港で「KARON」の美味しいチュイールサンドをお土産にゲットして、旅の思い出にしてみてください。

期間限定の「KARON」で、新しいスイーツ体験を♪



「KARON」では、関西国際空港限定の美味しいチュイールサンドが楽しめます。あまおう苺や宇治抹茶のフレーバーを堪能し、旅の思い出として素敵なお土産を手に入れましょう♡

さらにオープン記念の特典もお見逃しなく！期間限定のこの機会に、ぜひ足を運んでみてくださいね。新しいスイーツ体験を楽しんで、素敵なひとときをお過ごしください！