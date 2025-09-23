「プレミアのクラブが探りを入れている」ドイツで無双する日本人MF、ステップアップ移籍は確実か！「市場価値は10か月で７億→34億円」
マインツのMF佐野海舟は、９月20日に開催されたブンデスリーガ第４節のアウクスブルク戦で、１ゴール・１アシストをマーク。３得点に関与する活躍を見せ、４−１快勝の立役者となった。
14分にインターセプトからの持ち上がりでミドルシュートを突き刺し、加入２年目でブンデスリーガ初ゴールをマークすると、60分には自陣でボールを奪い、ドリブルで一気に独走。丁寧なラストパスで、パウエル・ネーベルのゴールをお膳立てしてみせた。
ドイツメディア『Get German Football News』は全試合で先発した昨シーズンの活躍について、「シンプルに、サノは素晴らしい一年を過ごした。10か月で市場価格は450万ユーロ（約７億6000万円）から2000万ユーロ（約34億円）に上昇した」と報道。「すでにプレミアリーグのクラブは探りを入れている」と続けている。
「サノが引き抜かれるまで、長くはかからないだろう。彼の成功はマインツがこの夏、長期的な後釜候補となるソウタ・カワサキを獲得する助けにもなった」
ドイツで無双する24歳の日本代表MFはどこまで飛躍するのか。プレミアからの関心を含め、今後への注目が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野海舟が衝撃のブンデス初ゴール＆圧巻の初アシスト
