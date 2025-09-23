◇陸上世界選手権（13日〜21日、東京・国立競技場）

東京・国立競技場で開催された陸上世界選手権は21日、世界中の熱い声援に包まれて閉幕。9日間で入場者数“61万9288人”を記録しました

スタンドは連日超満員。大会のモットー「everysecond,“SUGOI”」を体現する大会となり、最終日のDAY9には、モーニングセッションに2万3575人、リレーや走り高跳びが行われたイブニングセッションに5万8723人が来場。今大会中のセッションの中で最多入場者数を記録しました。

男子リレーを走った小池祐貴選手は4年前の東京オリンピックは無観客だったこともあり、「鳥肌立ちましたね、マジで。え、こんな埋まってんの！？しかもこんな歓声あんの！？と思って。めっちゃ楽しいっす」と大興奮。男子200mと400mリレー2冠アメリカのノア・ライルズ選手は、「日本のファンは素晴らしい」と大絶賛しました。

アメリカが“金16個”とメダルランキング1位 日本は競歩で2つのメダル

メダル数ランキングは、アメリカが26個（金16個、銀5個、銅5個）でダントツ。そのうち、16個が金メダルという素晴らしい成績を残しています。そして、男女ともに快挙を達成しています。

男子では、アニメ好きで知られるライルズ選手が元ジャマイカ代表で100m、200ｍ世界記録保持者のウサイン・ボルトさんに並ぶ、200m4連覇の偉業を達成。人気漫画『ドラゴンボール』の元気玉やかめはめ波のポーズなどで会場をわかせ、100mで銅メダル、4×100mリレーの金メダルと3つのメダルを獲得しています。

女子では、ジェファーソン ウッデン選手が100m、200m、4×100mリレーの短距離三冠を達成しました。

日本のメダル数は2個。男子35キロ競歩では、勝木隼人選手が今大会第1号となる銅メダルを獲得し、2015年北京大会の谷井孝行さんの銅メダルから日本勢は6大会連続メダルとなりました。さらに女子20キロ競歩では、藤井菜々子選手が日本女子競歩界初となる銅メダルを獲得。自らの日本記録を更新しています。

“鳥人”デュプランティスが今大会唯一の世界新 女子400m世界歴代2位飛び出す

さらに、国立競技場に伝説を残したのは男子棒高跳びスウェーデンのアルマント・デュプランティス選手です。6m15の高さまでノーミスで跳躍を成功させ、金メダルを確定させると、自身が持つ世界記録より1cm高い6m30にチャレンジ。2回連続で失敗しますが、ラストの跳躍で成功させました。他の競技が全て終了し、同種目のライバル、そして国立競技場の全員が見守る中、バーを揺らしながらも歴史を塗り替えただけでなく、国立競技場に伝説を刻みました。

また女子400mでは、アメリカのシドニー・マクラフリン レブロニ選手が47秒78の世界記録まで0秒18秒に迫る歴代2位の快記録をマーク。2位に入ったドミニカ共和国のマリレイディ・パウリノ選手も歴代3位47秒98とハイレベルなレースとなりました。

日本の大会らしく、日本の選手も人気漫画のポーズでわかせた東京世界選手権。次回は2年後、中国・北京で行われます。