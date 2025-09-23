9月23日（火）の「相席食堂」は、時代を動かす若者世代の芸能人が旅人になる「Ｚ世代相席」を放送。

©ABCテレビ

全国屈指の暑さで知られる埼玉県熊谷市にやって来たのは、21歳になった本田望結。３歳で子役デビューした望結ちゃんは、ドラマ「家政婦のミタ」に出演したことで一躍有名になった。

厳しい残暑が続く街を散策し、カフェで熊谷のご当地かき氷「雪くま」を食べて納涼する望結ちゃん。料理人を目指す12歳の少年と相席すると、望結ちゃんの軽い食レポに対し、少年はただならぬ食レポを披露して…！ 12歳とは思えない大人びた少年に望結ちゃんが完敗！？

©ABCテレビ

御朱印集めが趣味の望結ちゃんは、切り絵の御朱印が大人気の龍泉寺へ。切り絵御朱印をいただき、「可愛い～」と大喜び。熊谷唯一の老舗酒蔵では、「日本酒が大好き」とグイグイ試飲。さらに、はしご酒で熊谷の夜を満喫し、大人の表情を覗かせる！ そして、ジャック・ニコルソン似の素敵な紳士と良い雰囲気になって・・・

©ABCテレビ

この日は他にも、21歳になった鈴木福が自然あふれる岡山県赤磐市へ。福くんが白桃ワインを飲みながら暴露した、大悟から授かった恋愛の格言とは！？

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。16日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。