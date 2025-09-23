オリラジ藤森慎吾“家庭内のパワーバランス”は「しっかり生徒です。余計なことは言わない」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42歳）が、9月21日に放送された婚活ドキュメンタリー「ガールオアレディ シーズン2」（ABEMA）に出演。家庭内のパワーバランスについて「しっかり生徒です。余計なことは言わない」と語った。
「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。
スタジオMCの藤森は、「家庭内でどちらが先生、生徒の役割か」という話題の中で、「しっかり生徒です。家事や育児もなるべく分担したい気持ちはあるけど、妻の方が把握しているので、僕が『こうした方がいいんじゃない？』と言っても揉めるだけ。だから余計なことは言わない」とコメント。
そして「オムツ替えで自我を出すと『ポッと出は黙ってろ』ってなる」と笑いを交えて語った。
また、タレント・若槻千夏は「私も生徒。スケジュールは全部旦那さん。この間、家族旅行に行ったときも、前日にロケスケジュールみたいなのが送られてきた（笑）」とエピソードを披露。アンミカも「生徒です。台所は私ですが、その他は全部旦那が先生です」と話し、スタジオを驚かせた。
