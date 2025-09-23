オリラジ藤森が語る“着て欲しい女性のデート服”、婚活アドバイザー「おっしゃる通り」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42歳）が、9月21日に放送された婚活ドキュメンタリー「ガールオアレディ シーズン2」（ABEMA）に出演。着て欲しい“女性のデートファッション”について語ると、有名婚活アドバイザーも「おっしゃる通り」と同意した。
「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。
この日のスタジオゲストには、これまで1,200組を成婚に導いた婚活アドバイザー・植草美幸さんが登場し、藤森が「デートファッションって男性からすると結構見ちゃう。やっぱりワンピースを着てきて欲しい」と語ると、植草さんも「おっしゃる通りなんです。お見合いのとき、ホテルのラウンジに50組くらいの方がいらっしゃるんですが、ワンピースを着ている子に男性の目がいくんです」と同意する。
そして藤森が「単純かもしれないけど、本当にそうなの」と頷くと、タレント・若槻千夏が「白と黒だったらどっちがいいとかあるんですか？」と質問。植草さんは「白です」と即答し、藤森も「白でしょうね、若槻さん、それは愚問ですよ！」と鋭くツッコミを入れると、若槻が「女性って黒のほうが大人っぽく見えるから黒を着がちじゃない？」と女性目線で語った。
「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。
そして藤森が「単純かもしれないけど、本当にそうなの」と頷くと、タレント・若槻千夏が「白と黒だったらどっちがいいとかあるんですか？」と質問。植草さんは「白です」と即答し、藤森も「白でしょうね、若槻さん、それは愚問ですよ！」と鋭くツッコミを入れると、若槻が「女性って黒のほうが大人っぽく見えるから黒を着がちじゃない？」と女性目線で語った。