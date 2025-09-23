「日本ハム０−２ロッテ」（２２日、エスコンフィールド）

熱投は実らなかった。日本ハムは打線が沈黙しての零敗。それでも、エースの双肩にはずっしりと責任がのしかかる。プロ５年目で初の中４日先発もチームを勝利に導けず。伊藤大海投手は「先制点を与えてしまって、流れを作りきれなかった。今日求められていたクオリティーとはかけ離れていたのかな」と視線を落とした。

二回に先頭のソトに先制ソロを被弾し、さらに連打で２点目を失った。三回以降は修正。六回２死三塁を切り抜けると、ベンチで新庄監督と言葉を交わし「行かせてください」と七回も続投。１０３球、７回２失点でバトンをつなぐも、逆転はならなかった。

初体験の中４日は「意外といけた」ものの、ペース配分は手探り。「初回にいきすぎてしまったのが、二回の連打につながったところもある」と反省した。大逆転Ｖへ、残り試合でさらに２度先発するプランも進んでいた。「１試合でも多く投げられるようにケアして」と意欲をのぞかせたが、加藤投手コーチは「期待以上の仕事をしてくれた」とねぎらいつつ「リカバリーがうまくいくか見ないといけない。次の登板に関しては慎重に判断して」と、トーンダウンせざるを得なかった。

ソフトバンクが敗れ、優勝へのマジックは１つ減って「６」となったが、ゲーム差は２・５差のまま。新庄監督は広報を通じ「あした！あした！」とだけコメントを残した。残りは７試合。まずは２３日の本拠地シーズン最終戦を白星で締めて希望をつなぐ。