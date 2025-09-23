「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）

ピンチを背負っても強いまなざしは揺るがなかった。阪神・及川雅貴投手が七回のスコアボードにゼロを並べる。これで２００５年・藤川球児のＮＰＢ記録にあと１に迫る、１６試合連続ホールド。さらに球団では０５年・藤川の５３ホールドポイント、０７年・久保田智之の５５ホールドポイントに次ぐ３人目の５０ホールドポイントに到達した。

同点の七回、先頭の中村悠に中前打を浴びるなど１死一、三塁。「常に冷静に。アウトを取ることだけを考えてやっていました」。太田を４球連続で直球で攻め、カウント２−２から外角へのカットボールで空振り三振。最後のアウトを奪うまで気は緩めない。続く長岡は低めに丁寧に、変化球を操ってスライダーで二ゴロに打ち取った。

「粘れて良かった。それに尽きます」。２０試合連続ホールドポイントとなり、０５年・藤川の球団記録に並ぶなど記録ずくめの１日となった。最優秀中継ぎのタイトルへはリーグトップの巨人・大勢と２差とあって緊迫した戦いが続く。「一個一個アウトを積み重ねていければいいかな」。一歩ずつ、大きな記録へ進んでいく。