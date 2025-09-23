Ë¾ºÎ¶¡¡¼«¿È½é¤ÎÌµ½ý£¹Ï¢¾¡¡ªµÕÅ¾¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦£¹ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Î¾²£¹Ë¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¼ã¸µ½Õ¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤Æ¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Â¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¡£ÎäÀÅ¤Ë´ó¤êÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤ÏÀè¾ì½êÍ¥¾¡¤Î¶×¾¡Êö¤ËµÕÅ¾¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò·è¤á¡¢£¹Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ò·ø»ý¤·¤¿¡£Âç´Ø¤È¤ê¤ËÄ©¤à¼ãÎ´·Ê¤ÏÌ¸Åç¤È¤Î´ØÏÆÂÐ·è¤Ç¤¹¤¯¤¤Åê¤²¤Ë¶þ¤·¡¢£µ¾¡£´ÇÔ¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤ò¡¢£±ÇÔ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¡¢Ê¿ËëÀµÂå¤¬ÄÉ¤¦¡££²ÇÔ¤Ï¿·¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¡¢Ê¿Ëë¤ÎÎ´¤Î¾¡¤ÈÎµÅÅ¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤¬¼¹Ç°¤ÎµÕÅ¾À±¤òµó¤²¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Çº¸¾å¼ê¤òÁÀ¤¦¤âÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¾å¼ê¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ë¤â¸åÂà¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤Çº¸¤ËÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ê¤·¡¢¶×¾¡Êö¤ÏÂÑ¤¨¤¤ì¤ºÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ¼«¿È½é¤ÎÌµ½ý£¹Ï¢¾¡¡£µÕÅ¾¤Î¾ìÌÌ¤ò¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¶×¾¡Êö¤ÏÆ±´ü¤Ç¡¢Àè¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë´Ø·¸¤À¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤¿¡×¤ÈÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾º¿Ê£³¾ì½ê¤Ç£²ÅÙÅÓÃæµÙ¾ì¡£¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤Ð¤«¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼ºÃÏ²óÉü¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¤Ï¼èÁÈ¤ò¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤À¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ä¤Ä¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËÆ°¤¤Ï¤¤¤¤¡£²¿¤È¤«»Ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼¹Ç°¤òÇ§¤á¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤ÏÏ¢Æü¤ÈÆ±ÍÍ¡Ö°ìÆü°ìÈÖÂç»ö¤ËÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£°Ê¾å¡×¤È¼«¤é¼èºà¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ëµ¢ÅÓ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£