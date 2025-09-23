イタズラで下駄箱に「果たし状」→小学生時代の後悔話に1.3万いいね「純粋すぎる」「友達頼もしい」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、しろやぎ秋吾(@siroyagishugo)さんの投稿です。
ネタのつもりが…
人々の体験談の漫画を描かれているしろやぎ秋吾さんの、「今だから謝りたい事」その6をご紹介します。小学生のときにただのネタのつもりで、友達のロッカーに「果たし状」を入れてしまい…。
Ⓒsiroyagishugo
Ⓒsiroyagishugo
「今だから謝りたい事」その6
これは小学生らしいお話ですよね。結局、誰も来ない公園でずっと「敵」を待ち続けることになってしまったというのも健気ですが、なんだかほっこり。当時は笑いごとにできなかったけれど、今思い返すと子どもの純粋さ、そして子どもならではの団結力にちょっと感動します。
この投稿には「眼鏡の子武器持ってる 頼もしいな。」「小学生純粋すぎるだろw」といったリプライがついていました。純粋すぎる小学生たちのくすっと笑えてちょっと切ない投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）