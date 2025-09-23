狩野英孝＆サンドウィッチマン、初めての日傘に「全然違う！」「こんな違うものなの！？」

タレントの狩野英孝（43歳）、サンドウィッチマンが、9月21日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。“日傘”を初めて使ってみたところ、3人そろって「全然違う！」「こんな違うものなの！？」と驚きの声を上げた。



気温38度の中でロケが行われたこの日の冒頭、狩野は「おはようございまーす！激暑がゆえに“日傘男子”の狩野英孝です。よろしくお願いします」と日傘を差して登場。その姿を見たサンドウィッチマン・伊達みきおは「お前、日傘？」、富澤たけしも「全然顔映ってないぞ」とツッコんだが、狩野は「もうとにかく今日は（暑さが）ヤバいんで」と日傘を差しながら番組を進行する。



また、狩野は「日傘ってオレもちょっと、ちゃんと初めて差しましたけど、全然違う！」と話し、「1回どれくらいの効力があるか」とサンド伊達も試してみると「あっ！違う！涼しい！」とビックリ。富澤も試してみると「本当だ！！」と絶叫、「こんな違うものなの！？」「すごいな。違うね」と、日差しを遮断するだけで暑さの感じ方がかなり異なることに3人とも驚きの声を上げた。