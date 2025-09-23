米人気アニメ「サウスパーク」“締め切り”間に合わず放送延期、制作陣が謝罪

過激なブラックジョークや社会風刺で人気のアニメ「サウスパーク」が、制作が間に合わなかったという理由で放送延期となった。



米国では毎週水曜日にコメディ・セントラルで放送されている同アニメだが、締め切りまでに完成させることができなかったという。



ショーランナーのトレイ・パーカーとマット・ストーンは、謝罪文で「いつもギリギリで物事をやろうとすると、時に終えられないこともあるのです」「これは私たちの責任です。時間内に完成させることができませんでした。コメディ・セントラルと『サウスパーク』ファンのみなさんのご理解に感謝します。来週をお楽しみに！」と述べている。



同アニメは、8月6日に放送されたエピソードで政治的見解をネタにしていた政治活動家のチャーリー・カーク氏が、9月10日に殺害されたことを受け、再放送では該当回を放送しないことを、コメディ・セントラルが決定したところだった。