ＮＭＢ４８は現キャプテン・小嶋花梨が１１月に卒業することに伴い、３代目のキャプテンを選出する。今回は立候補制となり、８月３１日の締め切りまでに

▼池田典愛（いけだ・てんな＝１９歳、９期）

▼塩月希依音（しおつき・けいと＝１９歳、ドラフト３期）

▼中川朋香（なかがわ・ともか＝１９歳、１０期）

▼西島梨央（にしじま・りお＝２０歳、９期）

▼西田帆花（にしだ・ほのか＝２０歳、９期）

▼三鴨くるみ（みかも・くるみ＝２３歳、１０期）

以上６人が名乗りを上げた（５０音順、年齢は９月２３日現在）。このほど、大阪・ミナミのＮＭＢ４８劇場で候補者の取材会が行われ、“あの手この手”で選挙運動を行っていると明かした（全５回の最終回）。

三鴨「めっちゃ愛想を良くする！ でも、みんなの本当に考えた通りの人に票を投げてほしいし、それが一番ＮＭＢの今後につながっていくと思います。あとは、ごはんに誘う…」

塩月「きのう（三鴨と）一緒に焼き肉に行ったんですけど『私が払います。もう絶対私が払いますから』みたいなことを言ってました」

三鴨「…って言って、けいとさんがおごってくれました（笑）」

西田「私は場をなごませることが得意な方だと思うので、みんなの前で得意なギャグを言ったりして笑わせて。『この人がキャプテンだったら、めちゃ楽しそうやな』って思わせてやろうかなと思います。私はダジャレが得意で、ＴｉｋＴｏｋで毎日ダジャレを、１７０日ぐらい続けて（配信して）いるので、みんなからテーマを投げてもらって、即興でダジャレをしたいなと思います。（一番手応えがあるのは）『ウチ、内股やねん』っていう。ポーズもあって、このネタで３年間ずっとやってきてるんで（笑）」

中川「立候補した時点で研究生だったので、（立候補した）他の先輩方だったり、（三鴨）くるみ（同期だが既に正規メンバーだった）だったりとかとは、違う立場からっていうのもあった。『研究生やからナメてた』みたいに思われたくはないので、普段からリハーサルでも手を抜かないことだったり、できるだけちゃんと活動したいなと思っています」

西島「私は立候補したから、この期間中にこれをやってやろうっていうのはあまりなくて。でも変化があったのは、むしろ自分自身の方。今まで劇場公演とかでも、リハーサルとかでも、自分が気づいたことも『自分なんかが言っても…』みたいな感じで発言することができなくて。でも自分も立候補したからには、チームを引っ張っていかなきゃ。グループを引っ張っていかなきゃいけないという心の変化があって。自分自身が、この期間でも成長したし、変化したなと思っているので、自然と信頼につながっていけばいいかなと思っています」

塩月「私はこれまで７年間ずっと活動してきて、これまでの活動スタイルが、キャプテンを立候補する上での説得力になるんじゃないかなって思っています。これまでの培ったもので戦っていくという思いがあるんです。でも、先輩も少なくなっちゃって、後輩の方が増えてきて、それが逆になんか“圧”というか怖さみたいなものになってしまってるんじゃないかなと思ったので（笑）。１０月９日までの立候補期間は、自分がいかにアホであるかっていうのを証明していけたらなと思っていますね。（ボケで）靴を履き間違えてみたりとか、ちっちゃなことから頑張ろうかなって。いかにナメられるかが大事かなと思います」

池田「私はもう自分がならんくても、そのキャプテンになった人だけに責任を負わせるんじゃなくて、メンバーの一番の味方でありたいと思っています。だからこそ、その人（新キャプテン）の悩みだとかを自分もちゃんと聞いて、些細（ささい）な変化にも気づき、困ってる人がいたら、一番に手を差し伸べられるような人でありたいなと思います」

★今秋以降のＮＭＢ４８ ７月２４日の公演で以下の３点が告知された

＜１＞チーム制廃止 「チームＮ」「チームＭ」「チームＢＩＩ」が廃止され、ＡＫＢ４８同様、正規メンバーと研究生の区分のみとなる。

＜２＞オリックス劇場でのライブ １５周年ライブ（１１月８日）、小嶋花梨卒業コンサート（同９日）、川上千尋卒業コンサート（１２月２３日）、クリスマスライブ（同２４日）

＜３＞新キャプテン募集 立候補者を募り、メンバーによる投票で決まる。任期は１０月９日から原則１年間。立候補資格はＮＭＢ４８現役メンバー。立候補期間は８月１〜３０日で、候補者発表を同月３１日に実施。投開票はＮＭＢ４８劇場で１０月９日に行われる。