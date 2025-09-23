ＮＭＢ４８は現キャプテン・小嶋花梨が１１月に卒業することに伴い、３代目のキャプテンを選出する。今回は立候補制となり、８月３１日の締め切りまでに

▼池田典愛（いけだ・てんな＝１９歳、９期）

▼塩月希依音（しおつき・けいと＝１９歳、ドラフト３期）

▼中川朋香（なかがわ・ともか＝１９歳、１０期）

▼西島梨央（にしじま・りお＝２０歳、９期）

▼西田帆花（にしだ・ほのか＝２０歳、９期）

▼三鴨くるみ（みかも・くるみ＝２３歳、１０期）

以上６人が名乗りを上げた（５０音順、年齢は９月２３日現在）。このほど、大阪・ミナミのＮＭＢ４８劇場で候補者の取材会が行われ、キャプテンとしてメンバー間の仲を深める方法を明かした（全５回の第４回）。

池田「月イチで、みんなでお菓子パーティーをする。一番仲も深まるし、楽しいし、気持ち的にもめちゃめちゃみんなで寄り添える環境になるんじゃないかなと思います。自分で（ケーキなどを）作ってくるなり、何なら唐揚げでも（他のメンバーから『お菓子ちゃうやん！』の声）」

三鴨「配信なし、カメラなし。体育館を借りての運動会。これが一番仲が良くなれるかなと思いますね（同じく『わ〜いいな〜』『確かに！』の声）（わーいいなあ）。ファンの方は、ちょっと声が聞こえないところであればいてもいいかな（同じく『どういうこと？』の声）。そういうメンバーだけの会があってもいいなと思います」

西田「私はあみだくじでメンバーを決めての“さしごはん”（同じく『面白そう！』の声）。やっぱりチームが違うと、本当にしゃべる機会がない方もいるので。仲のいい人だけとごはんに行くんじゃなくて、初対面レベルの話したことのない人とでも、絶対に１対１で行くっていう。（カメラを入れる？）それは二人の合意があれば」

池田「それこそ自分のやりたい（こと）なんですか、私やったら、ギャルに近づきたくて金髪にしたりしたんですけど。自分が思い描いているものを褒め合うとかもありかもしれない（同じく『それいい！』の声）。“いいところ発表会”とかをやっていったら、イヤでもその人のいいところを探すようになるじゃないですか（笑）。そういうのでもどんどん好きになれるし、褒めてもらった側も、その人のことをより好きになれます」

塩月「私は一人のメンバーを全員でプロデュースした公演をするというのを（同じく『うぉ〜！』の声）。一人のために全員が全力で『この子にはこれが似合うんじゃないかな』とか『こういう曲をやらせてみたい』っていうアイデアを考える。その子は言われるがままやるっていう形で。自分にはない発想で、新たな魅力が見つかったりするんじゃないかなって思いますし、ほかのメンバーも、その子の魅力に気づくことになるんじゃないかなって思います」

中川「季節ごとに１泊２日で旅行に行くという（同じく『行きた〜い！』の声）。年４回、１泊２日の旅行に行くことによって、日帰りじゃ分からない私生活の部分とか、素が出せるんじゃないかと。ずっとオンでいられるわけでもないので、オフな部分も見られれば、さらにそのメンバーのことを知れると思います。ＮＭＢ４８は毎年夏にキャンプをさせてもらっているんですけど、キャンプの中だからこそ、料理しながらやからこそ話せる会話だったりとかっていうのもあるって、行かせてもらって感じたので」

西島「後輩から先輩に話しかけるのは、ちょっと緊張したり、ちょっと怖いっていう思いもあると思うので。先輩と後輩がランダムでペアになって、先輩と後輩を逆にして（先輩が敬語、後輩がタメ口で）話をしてみる（塩月がグ〜ッと顔を寄せる）。そ…そういうゲームで…う、打ち解けていったら。（中川『もう怖がってますよ』）そしたら、その次に会う時に、怖くなく話せるというか、気軽に話しかけれる存在になれるのかなと思って。ちょっと怖いんですけど…（塩月『普段から圧かけてるみたいになってる（笑）』）」

★今秋以降のＮＭＢ４８ ７月２４日の公演で以下の３点が告知された

＜１＞チーム制廃止 「チームＮ」「チームＭ」「チームＢＩＩ」が廃止され、ＡＫＢ４８同様、正規メンバーと研究生の区分のみとなる。

＜２＞オリックス劇場でのライブ １５周年ライブ（１１月８日）、小嶋花梨卒業コンサート（同９日）、川上千尋卒業コンサート（１２月２３日）、クリスマスライブ（同２４日）

＜３＞新キャプテン募集 立候補者を募り、メンバーによる投票で決まる。任期は１０月９日から原則１年間。立候補資格はＮＭＢ４８現役メンバー。立候補期間は８月１〜３０日で、候補者発表を同月３１日に実施。投開票はＮＭＢ４８劇場で１０月９日に行われる。