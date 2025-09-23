つい同じ土俵に立ってしまった…疑い深い彼との交際で、GPSを導入した理由【ママリ】

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

1人カフェを証明できて、一安心

1人でカフェにいることすら疑われるなんて…。今回は、写真を送ったので、納得したようです。



そして夜。彼氏と会い、食事をしているとき、再び「本当にカフェに1人だった？」と、蒸し返されてしまいます。実は以前、家で夕方まで寝てただけなのに、浮気を疑われたことがあります。そのときは、何も証明することができず、ヒマ子さんが謝り、一件落着。果たして、今回は…。

今度こそ、浮気をしていないと証明する！

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

以前の「寝てた」だけのときも、GPSを入れるかどうか、話し合いました。そのときは、やりすぎだと感じ、見送ります。



ですが今回は、どうなるのでしょう？たしかに、疑い深い性格の彼氏に対して、GPSを入れても、解決しなさそうです。

売り言葉に買い言葉で、つい…

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

©himako_2nd

彼氏は、ヒマ子さんの話を聞いていたのでしょうか？ヒマ子さんだって、あんなに言われてしまったら、カチンときます。そしてつい、勢いでGPSを入れる羽目に…。



このあと、やはりヒマ子さんの予想通り、GPSを入れても彼氏の不安は消えません。むしろ、エスカレートするばかり。ある日突然、彼氏が「GPSのせいでイライラするから消した」と言い、勝手に抜けます…。



彼氏はいったい、何がしたかったのでしょう？GPS生活は、強制的に終わりを迎えます。嫉妬深い人との付き合い、疲れますね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）