¡Ö¤Ê¤¼¤«ÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡Ä¡×¤½¤Î¸¶°ø¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥º¥ì¤Î²ÄÇ½À¡Ä¥Ç¥¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬»È¤¦»×¹ÍË¡
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È´Ø¤ï¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÍý²ò¤·¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´²ÍÆ¤µ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î»×ÁÛ¤ä³µÇ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÆ£¾´¹°»á¤ÎÃø½ñ¡ÖÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê»þÂå¤Ë³Î¼Â¤ËÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤è¤ê¡¢3¤Ä¤Î³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ûÂ¸¤ÎÅ¯³Ø¤«¤é³Ø¤Ó¡¢³èÍÑ¤¹¤ë
²æ¡¹¿Í´Ö¤¬»ý¤Ä´¶¾ð¤Ï¡¢Êª»ö¤Î¸«Êý¤ËÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨Êý¤ËÆÈÆÃ¤ÎÊÐ¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä¤ÎÀäÂÐÅª¤ÊÀµ²ò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÇÊ£»¨¤ÊÍ×·ï¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¤äÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë´²ÍÆ¤µ¤È½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë³µÇ°¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸½¾ì¤ÇÉ¬¤ºÌòÎ©¤Ä¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ç§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ
Ç§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ¤È¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¶¶ø¤ä¹ÔÆ°¤ÈÌ·½â¤¹¤ëÇ§ÃÎ¡Ê»×¹Í¤ä¿®Ç°¡Ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ë¿´ÍýÅª¤ÊÉÔ²÷´¶¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò·Ú¸º¤·¤è¤¦¤È¡¢¿Í¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ä¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¡¢Ì·½â¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈó¹çÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°¤äÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇ§ÃÎ¤ÈÌ·½â¤¹¤ëÁªÂò¡¦¹ÔÆ°¤òÈò¤±¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤Ç§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÉÔ²÷´¶¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌ·½â¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·ò¹¯¤Ë°¤¤¤ÈÇ§ÃÎ¤·¤Ä¤Ä¤âµÊ±ì¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤¬¡ÖµÊ±ì¤ò»ß¤á¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢Àº¿À±ÒÀ¸¾åÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÍýÍ³¤Å¤±¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÇ§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤È¹ÔÆ°¤ÎÌ·½â¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´ÍýÅª¤ÊÄ´ÏÂ¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ÈÀÜ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ§ÃÎÅªÉÔ¶¨ÏÂ¤Î¸½¾Ý¤òÍý²ò¤·¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ÈÌ·½â¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢È¿ÀÈ¼åÀ
¡ÖÈ¿ÀÈ¼åÀ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Å¯³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤êºî²È¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥·¡¼¥à¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¿¥ì¥Ö¤¬Äó¾§¤·¤¿³µÇ°¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÃø½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÈ¿ÀÈ¼åÀ¡×¤Ï¡ÖÀÈ¼åÀ¡×¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼Á¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¡ÖÀÈ¼å¡×¤È¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÊÑ²½¡¢º®Íð¤ËÂÐ¤·¤Æ²õ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡ÖÈ¿ÀÈ¼åÀ¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤äº®Íð¤ËÂÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¿ÀÈ¼åÀ¤È¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤Î°µÎÏ¤äº®Íð¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¤¿¤ÀÂÑ¤¨Ç¦¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë³µÇ°¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èò¤±¤¿¤¬¤ëº¤Æñ¤äµÕ¶¤Ë¤â¤¢¤¨¤ÆÄ©Àï¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼«¸ÊÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬»Ô¾ì¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑÆ°¤äÍ½´ü¤»¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¡¢¤¿¤À¤½¤Î¾õ¶·¤ËÂÑ¤¨È´¤¤¤Æ¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²óÉüÎÏ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÈ¿ÀÈ¼åÀ¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑÆ°¤òµÕ¤ËÍøÍÑ¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¿·¤·¤¤ÀïÎ¬¤ò»î¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÈ¿ÀÈ¼åÀ¡×¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê»×¹Í¤Ç¤¹¡£
£¥¢¥ó¥À¡¼¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì
¥¢¥ó¥À¡¼¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¡ÊUndermining Effect¡Ë¤Ï¡¢Êó½·¤ä¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬Æ°µ¡¤Å¤±¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê¿´Íý³ØÅª¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖÆâÅªÆ°µ¡¤Å¤±¡×¤È¡Ö³°ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¡×¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÆâÅªÆ°µ¡¤Å¤±¤È¤Ï¡¢³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ÔÆ°¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼ñÌ£¤Ç³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢½ã¿è¤ÊÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ÇËÜ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç³°ÅªÆ°µ¡¤Å¤±¤Ï¡¢¶âÁ¬ÅªÊó½·¤ä¾Þ»¿¡¢¾º¿Ê¤È¤¤¤Ã¤¿³°Éô¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆâÅªÆ°µ¡¤Å¤±¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿³èÆ°¤ËÊó½·¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î³èÆ°¤¬¡Ö»Å»ö¡×¡ÖµÁÌ³¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³Ú¤·¤µ¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥ó¥À¡¼¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£Â¾¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤äÊó½·¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³èÆ°¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Çö¤ì¡¢ÆâÅªÆ°µ¡¤Å¤±¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê³°ÅªÊó½·¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÃµµæ¿´¤äÁÏÂ¤À¤òÁË³²¤¹¤ë±Æ¶Á¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Êó½·¤¬ÌÜÅª²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Êó½·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤½¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë°ÕÍß¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÀ¸¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±½ãºî¶È¤äÁÏÂ¤À¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤Ç¤Ï¡¢³°ÅªÊó½·¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢³Ø½¬¤äÁÏÂ¤Åª¤Ê³èÆ°¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¸ú²Ì¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸åÆ£ ¾´¹°
ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒMixturePlus