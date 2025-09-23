女王の気品をまとう♡ダイアジェンヌ補整下着「Lucs Collection2025」限定登場

美しいボディラインを叶える補整下着「ダイアジェンヌ」から、この秋冬にふさわしい限定コレクションが登場します。期間限定で発売される「Lucs Collection2025」は、“Queen”をテーマに、女性の内面と外面の輝きを引き出すデザイン。優雅で気品あふれる存在感を纏い、毎日の装いにラグジュアリーな自信を与えてくれる特別なシリーズです。

女王のような気品をまとうデザイン

「Lucs Collection2025」のテーマは“Queen”。優雅で洗練された雰囲気を大切にし、まるで女王のような存在感を演出します。

補整下着としての機能性はもちろん、エレガントな装飾やカラーリングが特徴。身に着けるだけで姿勢が整い、内面からも気品を引き出すようなデザインが魅力です♡

販売情報と展開アイテム

今回の限定コレクションは、2025年9月19日(金)から12月7日(土)までの期間限定発売。全国のダイアナサロンおよび公式オンラインショップで購入可能です。

初めて利用する方は、正しいサイズ選びのためサロンでの採寸が必要。価格はアイテムにより異なりますが、確かな補整力と美しいカラーで特別感あふれる一着に出会えます。

サイズ・カラー展開について

「Lucs Collection2025」は、従来のダイアジェンヌシリーズ同様、幅広いサイズに対応し、自分に合ったフィット感を選べるのが魅力。

さらに限定カラーならではのラグジュアリーな色合いで展開され、秋冬の装いに華やかさをプラスします。

具体的な価格やカラーの詳細は公式オンラインショップで確認できますので、チェックしてみてください♪

「Lucs Collection2025」で自分らしく輝く♡

特別な季節にふさわしい補整下着「ダイアジェンヌ Lucs Collection2025」は、女性の“女王らしさ”を引き出すエレガントな限定シリーズ。

機能性と美しさを兼ね備え、日常をよりラグジュアリーに彩ります。販売は12月7日まで。自信を纏う一着で、この秋冬を華やかに過ごしてみませんか？