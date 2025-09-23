「ソフトバンク０−１オリックス」（２２日、みずほペイペイドーム）

千両役者が快音を響かせると、博多の夜にホークスファンの悲鳴がとどろいた。７番降格中のオリックス主砲・杉本裕太郎外野手が０−０の八回無死、３番手・松本裕から左翼席に決勝の１６号ソロ。遅ればせながらチーム今季初の対ソフトバンク３連勝＆初のカード勝ち越しに大貢献した。

「チームメートもホークスの選手もホームランを狙ってそうな打者がいっぱいいるので、僕もそれに乗っかって打ちたいな、と。難しい球（低めのスライダー）でしたけど、うまいこと打てました」。ちゃめっ気たっぷりに振り返ったラオウ。ベンチに戻るとバットに額を当てて、「打たせてくれてありがとう」と感謝の儀式を行ったほど一人、余韻に浸った。

３日・ソフトバンク戦以来の一発。これでプロ通算１００号に王手をかけた。「そこはあまり気にせずに、チャンスでもっと打てるように頑張りたい」と謙遜しながらも、最後は「ホームランはいつも打ちたいんで。１００号というよりは普段からずっと打ちたいと思ってる」とキッパリ。４番から打順が変わっても、やはり本塁打を打つ姿が一番似合っている。岸田監督も「さすがの一発だった」と興奮を隠さなかった。

敵地でのソフトバンク３連勝は３連覇を達成した２０２３年以来だ。ＣＳを争う楽天とは４・５ゲーム差に拡大。「皆が頑張ってるんで。僕ももっと打てるように頑張ります」。この男が奮起すれば何より心強い。