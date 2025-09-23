「大相撲秋場所・９日目」（２２日、両国国技館）

両横綱がピンチをしのいだ。大の里は若元春に背中を向けて攻め込まれたが、即座に対応。冷静に寄り倒して勝ち越した。豊昇龍は先場所優勝の琴勝峰に逆転の突き落としを決め、９連勝で単独トップを堅持した。大関とりに挑む若隆景は霧島との関脇対決ですくい投げに屈し、５勝４敗と厳しくなった。豊昇龍を、１敗で大の里、平幕正代が追う。２敗は新小結安青錦、平幕の隆の勝と竜電。

大の里が若元春に背中を向けた。立ち合い、もろ手突きで攻め、左足が流れた。左手が空振りするように体勢が崩れた。番狂わせの予感に歓声が沸いた。だが、すぐに一回転して正対し、右を差した。得意の右四つから、最後はうっちゃりを耐え、豪快に寄り倒した。落ち着いた表情で４０本の懸賞を手に、引き揚げた。

圧巻の反応だった。背中を向けた場面を「下半身が伸びていなかったのが良かった。（左手が）抜けた瞬間は危ないと思ったが、どっしり構えていたので」と、冷静に振り返った。左四つが得意の若元春は「もろ手をうまく外せたと思ったら背中が見えて、焦って飛びついたら右四つになっちゃった」と嘆き節。大の里は「挟みつけるのがさえている。腰を割って寄った」と納得の様子だ。

新横綱で臨んだ名古屋場所は１１勝も、金星を四つ配給。今場所も伯桜鵬に金星を許したが、逆転の突き落としで、安易に引く悪癖は出ていない。「前半戦の負けからうまく立て直している」と手応えは上々だ。

八角理事長（元横綱北勝海）が「（若元春が）狙い通りにいきすぎたんじゃない。まさか背中を向くとは思わなかったと思うよ」と語る大ピンチ。審判長の九重親方（元大関千代大海）を「反応が良かった。最後も逆転を許さないように全体重を預けていって。大の里の立て直しが早かった」とうならせた。

豊昇龍が単独トップ。東西の横綱が９日目を終え、全勝と１敗で場所をけん引するのは、２０１９年名古屋場所の鶴竜と白鵬以来だ。大の里は「追う展開なので考えすぎず（好機が）転がってくるものと思って、目の前の一番に集中していく」と先を見据えた。

豊昇龍には幕内対戦２勝６敗で、現役では伯桜鵬（１勝２敗）と二人だけ負け越すうちの一人。昇進時に「越えなくてはならない壁」と語っていた相手との賜杯争いは、望むところなのかもしれない。