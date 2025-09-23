27日の中山9R・芙蓉S（芝2000メートル）にはガイヤース産駒ザーフィル（牡＝林）がスタンバイ。福島の新馬戦に続く連勝でオープン特別勝ちを目指す。

土曜中山9Rの2歳オープン「芙蓉S」（芝2000メートル）の注目はアイルランド産のガイヤース産駒ザーフィル（牡＝林）。7月福島の新馬戦（芝1800メートル）は好位追走から直線鋭く脚を伸ばして差し切り勝ち。父にJRA初勝利をプレゼントした。林師は「新馬向きではないと思っていたところを勝てたのでポテンシャルを感じます。ここでメドの立つ競馬ができればいいなと思っています」と期待を寄せる。

1週前は美浦坂路でいっぱいに追われ、4F53秒9〜1F12秒2をマーク。「前進気勢も素軽さも出てきた」と成長に目を細める。父は20年英インターナショナルSなどG14勝。同年の「ワールドベストレースホースランキング」で年間1位を獲得した名馬だ。

「（父は）古馬になって活躍した馬なので、この馬もまだまだこれから成長していくと思います。代表産駒になってほしいですね」と同師。来春のクラシックを見据えた試金石の一戦に挑む。