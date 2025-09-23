ＢＥ：ＦＩＲＳＴ、ＭＡＺＺＥＬの弟分となる新ボーイズグループ・ＳＴＡＲＧＬＯＷ（スターグロウ）が２２日、東京・コニカミノルタプラネタリアＴＯＫＹＯで、プレデビュー会見を実施。芸能事務所・ＢＭＳＧ主催のオーディションプロジェクト「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＰＩＥＣＥ」から誕生した、平均年齢１８・６歳のフレッシュな５人組がお披露目された。

グループ名にちなみ、プラネタリウムで会見。ＧＯＩＣＨＩ（１８）は「うれしいと同時にやってやるぞという強い気持ちでいっぱい」と笑顔。プロ野球・ヤクルトなどで活躍し、現オリックス一軍打撃コーチの川島慶三氏を父に持つＲＵＩ（１８）は「ここからが本当のスタート」と気を引き締め、満天の星に「いつかドームや海外でライブをできたら」と誓った。

ＢＭＳＧ代表取締役ＣＥＯでプロデューサーのＳＫＹ−ＨＩ（３８）は「とてつもなくかっこいいグループ。言語化しがたいオーラやカリスマ性に至るまで、ＢＭＳＧの理想像を体現している」と５人の魅力を紹介。「好きな音楽を突き詰めているんだなと伝わる、濁りのなさが出てほしい」と願い、「シビアなこともあると思うけど、確実にみんななら大丈夫！シビアでハードな世の中だからこそ、ＳＴＡＲＧＬＯＷが必要とされる存在だと思っている。どうか生きづらさを感じる世の中を、すてきで愉快で美しい世の中にしていきましょう」と言葉を送った。

同日配信開始の楽曲「Ｍｏｏｎｃｈａｓｅｒ」でプレデビューを飾った５人は、来年１月３１日、２月１日に神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩでデビューイベントを開催する。

◇ＫＡＮＯＮ（カノン）２００６年４月３日生まれ。１９歳

◇ＧＯＩＣＨＩ（ゴイチ）２００６年１２月１４日生まれ。１８歳

◇ＴＡＩＫＩ（タイキ）２００７年７月２８日生まれ。１８歳

◇ＡＤＡＭ（アダム）２００５年４月２４日生まれ。２０歳

◇ＲＵＩ（ルイ）２００７年６月１日生まれ。１８歳