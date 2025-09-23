79歳シルヴェスター・スタローン、AI若返り技術で“学校の人気者”描こうとしていた

シルヴェスター・スタローン（79歳）は、お蔵入りとなった「ランボー」前日譚で、“AI若返り技術”を使用しようとしていたという。



1982年の「ランボー」から2019年の「ランボー ラスト・ブラッド」まで、タイトルロールを演じていたスタローンは、そのルーツを描く新作で、AIを利用して自ら再びジョン・ランボーを演じようとしていたことを明らかにした。



スクリーン・ラントとのインタビューでスタローンは、ベトナム帰還兵として社会から孤立する前の、学校でも人気者だったランボーを描きたかったと説明。「それで『AIを使えばいいんじゃないか』と思った。でも先延ばしにしすぎて、他の人の手に渡った」と語っている。



現在製作されている前日譚では、ノア・センティネオ演じる若き日のランボーの、ベトナム戦争やグリーンベレーで活躍する姿が取り上げられている。