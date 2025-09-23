µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ö°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤±¤ÉËÍ¤Ï°ìÈÖ¹¥¤¡×£¹·î£´¾¡£´¾¡¤Ø¡¡£²£³Æü¹ÅçÀïÀèÈ¯¡¡
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£²£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¼«¿È£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£´Ï¢¾¡¡¢£¸¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¡£º£µ¨£³ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨£¹¡¦£³£¹¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¯µ´Ìç¤Ç¡È£´ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤â¤¦°ìÀï¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤¡£¸Í¶¿¤¬¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¡£ÀèÈ¯Í½Äê¤Î£²£³Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢£¹·î¤Ï£´Àï£´¾¡¤À¡£ÉñÂæ¤Ïº£µ¨£³Àï£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£¹¡¦£³£¹¤Î¥Þ¥Ä¥À¡£¡Ö¹ÅçÀï¤Î¼ºÅÀ¤ÏÆÃ¤Ëº£Ç¯Â¿¤¤¡££±ÅÀ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡£²¿¤È¤«£²°Ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£´°Åê¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¡×¡££¶²ó£²¼ºÅÀ¤Ç£·¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿£±£·Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤«¤éÃæ£µÆü¡££Çµå¾ì¤Ç¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢£²£³Ç¯°ÊÍè¤Î£´Ï¢¾¡¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤¿¡£
¡¡ÆÀ°Õ¤Îµ¨Àá¤Ë¤ä¤êÊÖ¤¹¡££¸·î½ªÎ»»þ¤Î£´¾¡£¸ÇÔ¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¡£Ä¾¶á£³Ç¯¤Î£¹·î¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ïºòµ¨£°¡¦£³£²¡¢£²£³Ç¯£±¡¦£±£¸¡¢£²£²Ç¯£±¡¦£¹£µ¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö£¹·î¤¬°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤±¤ÉËÍ¤Ï°ìÈÖ¹¥¤¡£¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤ì¤À¤±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤á¤ë¤«¤â°ì¤Ä¤Î¥¡¼¡£ÀèÇÚÊý¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÊýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ãæ¤ÇÅú¤¨¤¬½Ð¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ÅÍ×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¡£¹ÅçÀï¤Ï£µ·î¤«¤é£³ÅÐÈÄÏ¢Â³¤Ç½é²ó¤Ë¼ºÅÀÃæ¡£»î¹çÃæÈ×¤«¤é½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤À¤±¤Ë¡Ö»Íµå¡¢µå¿ô¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¯¤¤¤±¤ì¤Ð¼ºÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£Á°È¾¡¢¤É¤ì¤À¤±¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ºÎÉ¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£ÂçÃÀ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤âÉ¬Í×¡×¤È¥¾¡¼¥ó¾¡Éé¤òÇ°Æ¬¤Ë¹¶¤á¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß£·¾¡£¸ÇÔ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¼Ú¶â´°ºÑ¤â¤«¤«¤ë°ìÀï¡£¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¡×¤È£µÇ¯Ï¢Â³¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ëÅ¨ÃÏ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æµ´Ìç¤À¤¬¡Ö»î¹çÁ°Æü¤«¤é¤Ï¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤ËÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£¼«ÎÏ£²°ÌÉü³è¤Ø¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤òÃí¤°¡£
¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë