ＮＭＢ４８は現キャプテン・小嶋花梨が１１月に卒業することに伴い、３代目のキャプテンを選出する。今回は立候補制となり、８月３１日の締め切りまでに

▼池田典愛（いけだ・てんな＝１９歳、９期）

▼塩月希依音（しおつき・けいと＝１９歳、ドラフト３期）

▼中川朋香（なかがわ・ともか＝１９歳、１０期）

▼西島梨央（にしじま・りお＝２０歳、９期）

▼西田帆花（にしだ・ほのか＝２０歳、９期）

▼三鴨くるみ（みかも・くるみ＝２３歳、１０期）

以上６人が名乗りを上げた（５０音順、年齢は９月２３日現在）。このほど、大阪・ミナミのＮＭＢ４８劇場で候補者の取材会が行われ、キャプテンとしての公約を述べた（全５回の第３回）。

＊ ＊ ＊ ＊

三鴨「私の公約はアレですね。目安箱を作る。ずっとずっと言ってるんですけど、ファンの皆さんの意見を取り入れたい。ＮＭＢ４８のチームがなくなったり、キャプテンが替わったりという変化をしていくからこそ、ファンの皆さんと手を取り合って、もっと高みを目指そうと。例えばファンの皆さんが決めてくださったセトリ（セットリスト）でライブをするとか。あとは（地上波テレビの）レギュラー番組を作る。ＮＭＢ４８だけの番組で、全員が出演できる番組をつくりたい。全員にいい魅力がある。劇場公演とかＭＣとかだと出てくるんですけど、もっと世に知ってもらいたい。ＮＭＢ４８ってとこんなに面白いんだぞっていうのを見ていただきたいです」

西田「１０月からチーム制がなくなる。今まではチームが違うメンバーとあまり話す機会がなかったり、一緒に公演に出る機会が少ない研究生とはほぼ話さないことも正直ありました。これからは、全員でちゃんとコミュニケーションを取って仲良くなる。ファンの方を楽しませるには、まずメンバーが楽しく活動するのが一番かなと思うので。メンバーが楽しく活動できる環境をつくりたいです」。

中川「私がＮＭＢ４８に加入するきっかけは劇場公演を見たこと。今まで（他のグループの）アイドルさんを見させてもらって『カワイイな、カッコいいな』って感じることあったんですけど、ステージで一緒に踊りたいと初めて思ったのがＮＭＢ４８です。やっぱりＮＭＢ４８はパフォーマンスがすごい。カワイイもカッコいいも、時には面白いもあって、そこは他のアイドルさんにはない部分だと思っています。もっともっと難波に来て『劇場公演に遊びにいきたい』と思ってもらうのもそうやけど、“大阪から世界へ”っていうのを目標にしていたりもする。まずは関西からでも、いろんな場所で劇場公演を開催して『なかなか難波ナンバに来れないよ』って方にも足を運んでいただけるような場所で、ライブなどを増やしていきたいなって思います」

西島「私が公約として掲げたいのは、誰ひとりも取り残さないということ。やっぱり選抜メンバーが中心で活動するのはもちろんで、それが活動するための目標になる。いいと思うんですけれど、非選抜メンバーや研究生の頑張りもちゃんと見られるようにしたいと思います。そのためには非選抜メンバーも研究生も、まずは運営の方にコミュニケーションを取ってもらって、知ってもらうっていうことが大事。メンバーとメンバーだけじゃなくて、運営の方とのコミュニケーションの場もつくっていけるようにできたらなと思います」

。

塩月「私が公約として掲げるのは“人気ない発言”を禁止にするっていう（笑）。西田穂乃花ちゃんに関しましては、本当にもう何かあるたびに『私、人気ないんですけど』っていう（トークの）入り口で。そんなの悲しすぎるじゃないですか。ほのぴー（西田）だけがはっきり言ってますけど、最近メンバー内で（さらに）２、３人とちらほらいるような。そんな悲しいグループにはさせないぞってことで、まず禁止令をつくります。でも、そういうこともネタにできたりとか、面白おかしく言えるところにＮＭＢ４８の良さって詰まってるのかな…とも思います」

（続けて）「あとは番組。１期生さんが登場した時の『スター姫さがし太郎』っていう番組（２０１０〜１１年にテレビ東京系で放送されたバラエティー番組。ＮＭＢ４８の１期生オーディションに密着した）みたいに、オーディションとかレッスンの様子とか、ＮＭＢ４８の活動に関するすべてに密着したような番組を組んでいただきたいなと。ＮＭＢの裏側とか、楽屋での様子とか、そういう中身を知れる部分に面白さがいっぱいあるし、魅力がたくさんあるって私は思っています。今やったら自分たちで発信するのもそう。ＹｏｕＴｕｂｅで『裏なんばちゃん』というコンテツを扱ってたりもしているので、そういうところ（地上波での放送）へ動き出すこともできるかなって思います。ゆくゆくは『情熱大陸』（ＭＢＳテレビ制作の密着ドキュメンタリー番組）のような大きな番組になってくれれば、そりゃもう文句なしっていうところです」

池田「私は個性を突出させたグループになればと思っています。今は金髪なんですけど、これも自己プロデュースと言いますか。そんな自己プロデュースをそれぞれがもっとできていったらなと思っていて。今ＮＭＢ４８は４９人います。それだけの人数がおったら、もっと個性っていろいろ出てくると思うので、それを押さえつけず、それぞれがもっともっと輝ける場をつくりたいっていうのも、もちろん持っています」

（続けて）「あとはメンバーひとり一人が誰かのために動くことができて、周りを見られて…。私“仲いい”のがすごい好き。仲が良かったら、困っててもすぐに手を差し伸べられたりとか、助け合えることってできると思う。アイドル活動って、すごい悲しいことだったり、つらいことも大変なことも結構多いので、お互いが助け合えたら、精神面的にも、もっともっとこの活動を楽しむことができるんじゃないかなと思います」

★今秋以降のＮＭＢ４８ ７月２４日の公演で以下の３点が告知された

＜１＞チーム制廃止 「チームＮ」「チームＭ」「チームＢＩＩ」が廃止され、ＡＫＢ４８同様、正規メンバーと研究生の区分のみとなる。

＜２＞オリックス劇場でのライブ １５周年ライブ（１１月８日）、小嶋花梨卒業コンサート（同９日）、川上千尋卒業コンサート（１２月２３日）、クリスマスライブ（同２４日）

＜３＞新キャプテン募集 立候補者を募り、メンバーによる投票で決まる。任期は１０月９日から原則１年間。立候補資格はＮＭＢ４８現役メンバー。立候補期間は８月１〜３０日で、候補者発表を同月３１日に実施。投開票はＮＭＢ４８劇場で１０月９日に行われる。