巨人の岡本和真内野手（２９）が２２日、阿部監督が掲げた残り６戦全勝へ打線をけん引する意欲を見せた。直近３試合で３本塁打を放ち、通算２５０号まであと３本に迫っている主砲。２０代での達成となれば、王貞治、松井秀喜に次ぐ球団史上３人目となる。２位・ＤｅＮＡを２差で追う中、逆転すべく打棒を爆発させる。

やるべきことは分かっている。チームに勝利をもたらすため、４番の役割を果たす。岡本は「また広島から勝てるように頑張ります」と、２３日の敵地・広島戦から始まる残り６試合に向けて静かに闘志を燃やした。２位・ＤｅＮＡと２ゲーム差で、残り６試合。全勝ロードへ主砲としてけん引する。

勝負の秋で全開モードに突入した。９月は打率３割５分５厘と好調だ。９０打席ぶりの１２号を放った１９日の広島戦（東京Ｄ）から３戦３発と本塁打も出たし「続けていきたいなと思います」と手応えを感じている。亀井打撃コーチは「状態が上がってきたね。ずっとホームランが出なくてね、イライラしてたと思うけど、１本出ればね。大事な試合が続くから、４番（の状態）が上がってくれるとすごく助かる」とうなずいた。

思い返せば、昨季のＶロードを先導したのも岡本だった。９月に打率３割５分５厘、６本塁打、１８打点で月間ＭＶＰを獲得する大暴れ。「優勝争いをしている中だったので一打席、一打席に集中して入れた」と、１４勝９敗１分けの快進撃で逆転優勝を果たしたチームの原動力となった。逆転２位へ負けられない試合が続く今季も、ラストスパートに期待がかかる。

通算本塁打は２４７本。２０歳代のシーズンで節目に到達すれば、巨人では王貞治（２６歳２か月）、松井秀喜（２６歳１０か月）に続いて３人目の快挙となる。今季は約３か月の離脱期間がありながら３度の２打席連発をマークするなど、打ち出したら止まらないのが岡本だ。残り６戦で３発は決して不可能な数字ではない。

阿部監督は残り６戦全勝を宣言したが、４番がアーチを描けば巨人は９勝２敗。岡本の一発がチームの勝利をたぐり寄せるのは間違いない。２位浮上へ直接対決となる２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）で、相手の先発が予想される東に対して今季は６打数２安打、打率３割３分３厘と苦にしていないことも心強い材料だ。「みんなそういう気持ちでやってます」と見据える東京ＤでのＣＳ開催へ、号砲を打ち上げる。（内田 拓希）

◆過去の２５０本塁打 ２５０本塁打は昨年９月の山川（ソ）まで７０人が達成。巨人では６６年王貞治（通算８６８本）、６７年長嶋茂雄（４４４本）、８９年原辰徳（３８２本）、０１年松井秀喜（３３２本）、０８年高橋由伸（３２１本）、１１年阿部慎之助（４０６本）、２１年坂本勇人（２９８本）の７人が達成している。球団の２０代シーズンでの２５０本塁打到達は王の２６歳シーズン、０１年の松井の２７歳シーズンの２人。岡本が達成すれば３人目となる。