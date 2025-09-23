※経済指標

主な米経済指標の発表はなし



※発言・ニュース

＊ムサレム・セントルイス連銀総裁

・ＦＯＭＣでの利下げ決定を支持した。

・インフレが高止まりする中で追加利下げの余地は限られる。

・現行の金利水準は景気抑制的な水準と中立水準との間にある。

・労働市場が一段と悪化した場合は追加利下げを支持。

・長期的なインフレ期待を安定的に維持が重要性。



＊ボスティック・アトランタ連銀総裁

・現時点で追加利下げの理由見当たらない。

・年内の利下げは１回のみと見込んでいる。

・２８年までインフレが２％に戻るとは見ていない。

・労働市場は危機的状況にあるとは思っていない。



＊ミランＦＲＢ理事

・政策金利は高過ぎる。

・労働市場を守るために今後数カ月で積極利下げを実施すべき。

・中立金利はこれまで過大評価されていた可能性が高い。

・最近では関税や移民規制、税制によってさらに低下。・そのため、経済への悪影響回避には金利はもっと低くあるべき。

・０．５０％ポイントずつの連続利下げも。

