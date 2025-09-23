「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）

阪神は終盤に勝ち越しを許し３連敗。二回に佐藤輝明内野手が３９号先制ソロ。球団の日本選手では２００５年の金本知憲以来となる４０本塁打にあと１本とした。先発の才木浩人は、右足首に打球直撃の影響で降板したが５回１／３を５安打自責０。今季ラストの神宮での試合を終えた藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

−試合後のファンからの声援はありがたかった。

「もちろんですね。やっぱりグラウンドはウソをつかないという、本当にありがたい一日でしたね」

−才木にアクシデントもあったが、その後はリリーフ陣がつないだ。

「情けないゲームだったけれど、これがすごくいいきっかけになるんですよね。今、課題が出て、糧にしてというところではチームにとって非常にプラスなので楽しみですね」

−才木は一度マウンドに上がってから降板。

「先に伝えていたので。マウンドに上がって、もし少しでも違和感があるようであればやめておこうと。自分たちは向かうところがある。もちろん彼の個人的な目標はあるけれど、チームと同様に進んでいるので、彼もあそこまでいって冷静な判断を自分で下したと」